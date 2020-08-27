ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
США вводят санкции против 3 российских НИИ из-за химического оружия
В черный список Вашингтона попали 33-й ЦНИИ Минобороны РФ в Саратовской области, ФГУП «Государственный НИИ органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й ЦНИИ Минобороны в Кирове, включая его филиалы
США вводят санкции против 3 российских НИИ из-за химического оружия
Фото: Reuters / Others
27 августа 2020 г.

Вашингтон внес в санкционный список три российских научно-исследовательских института (НИИ) из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на американское Бюро промышленности и безопасности (BIS), санкции вводятся в отношении 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны РФ в Саратовской области, Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), расположенного в городе Шиханы Саратовской области, и48-го Центрального НИИ Минобороны в Сергиевом Посаде Московской области и его филиалов в Кирове и Екатеринбурге.

Последний участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. А вГосНИИОХТ, согласно документу американского ведомства, разрабатывали отравляющее вещество «Новичок».

Комментируя введение санкций Штатами, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это может быть «своеобразным проявлением досады» из-за того, что в России разработали вакцину от коронавируса.

В сентябре 2017 года Россия объявила об уничтожении всех запасов химоружия в соответствии с Женевской конвенцией 1993 года. В церемонии утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на полигоне в Удмуртии участвовал президент РФ Владимир Путин. Он назвал это «историческим событием».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us