Вашингтон внес в санкционный список три российских научно-исследовательских института (НИИ) из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на американское Бюро промышленности и безопасности (BIS), санкции вводятся в отношении 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны РФ в Саратовской области, Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), расположенного в городе Шиханы Саратовской области, и48-го Центрального НИИ Минобороны в Сергиевом Посаде Московской области и его филиалов в Кирове и Екатеринбурге.

Последний участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. А вГосНИИОХТ, согласно документу американского ведомства, разрабатывали отравляющее вещество «Новичок».

Комментируя введение санкций Штатами, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это может быть «своеобразным проявлением досады» из-за того, что в России разработали вакцину от коронавируса.

В сентябре 2017 года Россия объявила об уничтожении всех запасов химоружия в соответствии с Женевской конвенцией 1993 года. В церемонии утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на полигоне в Удмуртии участвовал президент РФ Владимир Путин. Он назвал это «историческим событием».