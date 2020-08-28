Открытие генерального консульства Турции в Комрате - очень важный шаг как для Гагаузии, так и для Молдовы. Об этом заявила башкан (глава) автономного территориального образования (Гагауз Ери) в составе Молдовы Ирина Влах, поздравляя всех с важным событием.

«Мы достигли высокого уровня связей в культуре, экономике, социальной сфере. Проекты, осуществляемые Турцией в регионе, помогли его развитию», -добавила Влах. Ранее она отметила, что Анкара - это «самый близким друг Гагаузии», который «на протяжении 30 лет оказывает политическую, социальную и экономическую помощь» ее народу.

Глава МИД Молдовы Олег Цуля, также принявший участие в торжественной церемонии, заявил, что для него честь присутствовать на открытии генконсульства в 30-ю годовщину независимости страны. «Поздравления с Днем независимости от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу для нас очень важны. Это подтверждает уровень и качество стратегического партнерства между нами», - добавил Цуркан.

Он также выразил надежду на более тесные экономические отношения Анкары и Кишинева. «Мы желаем, чтобы турецкие инвесторы и компании приезжали и работали в Молдове. Надеемся, что нам удастся достигнуть объема торговли в $ 1 млрд», - сказал министр.

Цуля напомнил, что благодаря взаимным усилиям двух стран граждане Турции и Молдовы сегодня могут свободно заниматься бизнесом, путешествовать без виз и осуществлять партнерство на местном уровне. «Гагаузия является мостом дружбы между двумя странами», - заключил он.

Как пишет GagauzInfo.Md, Чавушоглу в своем выступлении обозначил основные проекты, которые в настоящее время реализуются в автономном образовании при поддержке Турции. Один из крупнейших – строительство Индустриального колледжа, который будет назван в честь Реджеп Тайип Эрдогана.

«Генеральное консульство в Комрате – это дом для всех гагаузов. Здесь вы сможете чувствовать себя как дома. Двери консульства всегда будут открыты для жителей автономии и всего юга Молдовы», - сказал глава МИД Турции.

Свыше 50% населения автономного образования составляют гагаузы - тюркский народ христианского вероисповедания. Анкара оказывает всяческую поддержку Гагаузии - Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует целый ряд проектов в регионе.

В ходе официального визита в Молдову Чавушоглу также принял участие в первом заседании Совместной группы стратегического планирования Анкары и Кишинева. По его словам, Турция видит в Молдове одного из своих стратегических партнеров, о чем было заявлено еще в 2018 году в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну.