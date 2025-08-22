Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что Бухарест готов предоставить союзникам по НАТО свои военные базы, рассматривая это как вклад в усилия по обеспечению мира в Украине. Его слова приводит агентство Agerpres.

По словам главы правительства, Румыния остается твердой в двух ключевых вопросах. Первый — страна не будет отправлять войска в Украину. Второй — учитывая членство в НАТО, базы Румынии, которые уже используются совместно с силами альянса, должны быть открыты для союзников, включая Соединенные Штаты.

«Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется охрана Черного моря, организуются совместные учения. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО может быть вкладом Румынии в поддержку длительного мира в Украине», — сказал Боложан.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон планирует минимизировать свою роль в системе гарантий безопасности для Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что финансовое бремя должно лечь на европейские страны.