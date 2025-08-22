ПОЛИТИКА
Румыния готова открыть военные базы союзникам
Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что предоставление союзникам по НАТО доступа к военным базам страны может стать вкладом в обеспечение прочного мира в Украине
Премьер-министр Румынии Илие Боложан / Reuters
Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что Бухарест готов предоставить союзникам по НАТО свои военные базы, рассматривая это как вклад в усилия по обеспечению мира в Украине. Его слова приводит агентство Agerpres.

По словам главы правительства, Румыния остается твердой в двух ключевых вопросах. Первый — страна не будет отправлять войска в Украину. Второй — учитывая членство в НАТО, базы Румынии, которые уже используются совместно с силами альянса, должны быть открыты для союзников, включая Соединенные Штаты.

«Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется охрана Черного моря, организуются совместные учения. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО может быть вкладом Румынии в поддержку длительного мира в Украине», — сказал Боложан.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон планирует минимизировать свою роль в системе гарантий безопасности для Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что финансовое бремя должно лечь на европейские страны.

20 августа в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов стран альянса. В ходе встречи обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и подготовка будущего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Позже в тот же день состоялся круглый стол с участием начальников генеральных штабов государств НАТО.

