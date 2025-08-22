Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не стремится к миру и обвинила президента РФ Владимира Путина в невыполнении обещаний. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Каллас, Путин «просто смеется – не прекращает убийства, а наоборот усиливает бомбардировки Украины».
«Вы видите, что европейцы, украинцы, американцы хотят мира и прилагают все дипломатические усилия для его достижения, тогда как Россия просто тянет время. Очевидно, что Россия не хочет мира», – подчеркнула она.
Она также призвала ЕС и США усилить санкции и пошлины против России.
«Совершенно очевидно, что Путин не выполнил ни одного из обещаний. Мы должны относиться к этому соответственно, но при этом приложить все усилия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», – отметила Каллас.
Она подчеркнула, что у ЕС есть для этого необходимые инструменты.
«Американцы имеют рычаги влияния в виде санкций или пошлин. Мы работаем над 19-м пакетом санкций с европейской стороны, чтобы оказать реальное давление на Россию, которая является агрессором в этой ситуации», – сказала глава европейской дипломатии.
Каллас также заявила, что Путин получил «то, что хотел» от саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске – не только совместное фото, но и «радушный прием в Америке».
«Кроме того, он хотел, чтобы санкции не были введены, и он этого добился. Думаю, сейчас его интерес снизился, потому что он получил все, что хотел от этой встречи», – добавила Каллас.
Накануне сообщалось, что Трамп рассчитывает в течение двух недель оценить перспективы достижения мира в Украине.
Он также резко раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не позволил Украине атаковать Россию, лишив Киев, по его словам, «шанса выиграть войну».
По данным СМИ, Трамп намерен оставить Москве и Киеву право самим организовать встречу лидеров и пока отстраниться от переговоров о прекращении войны в Украине.