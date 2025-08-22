Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не стремится к миру и обвинила президента РФ Владимира Путина в невыполнении обещаний. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Каллас, Путин «просто смеется – не прекращает убийства, а наоборот усиливает бомбардировки Украины».

«Вы видите, что европейцы, украинцы, американцы хотят мира и прилагают все дипломатические усилия для его достижения, тогда как Россия просто тянет время. Очевидно, что Россия не хочет мира», – подчеркнула она.

Она также призвала ЕС и США усилить санкции и пошлины против России.

«Совершенно очевидно, что Путин не выполнил ни одного из обещаний. Мы должны относиться к этому соответственно, но при этом приложить все усилия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что у ЕС есть для этого необходимые инструменты.