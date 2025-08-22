ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Каллас: «Очевидно, что Россия не хочет мира»
Кая Каллас обвинила Владимира Путина в затягивании войны в Украине и заявила, что ЕС и США должны усилить давление санкциями
Каллас: «Очевидно, что Россия не хочет мира»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас / Reuters
12 часов назад

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не стремится к миру и обвинила президента РФ Владимира Путина в невыполнении обещаний. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Каллас, Путин «просто смеется – не прекращает убийства, а наоборот усиливает бомбардировки Украины».

«Вы видите, что европейцы, украинцы, американцы хотят мира и прилагают все дипломатические усилия для его достижения, тогда как Россия просто тянет время. Очевидно, что Россия не хочет мира», – подчеркнула она.

Она также призвала ЕС и США усилить санкции и пошлины против России.

«Совершенно очевидно, что Путин не выполнил ни одного из обещаний. Мы должны относиться к этому соответственно, но при этом приложить все усилия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что у ЕС есть для этого необходимые инструменты.

Читайте также

«Американцы имеют рычаги влияния в виде санкций или пошлин. Мы работаем над 19-м пакетом санкций с европейской стороны, чтобы оказать реальное давление на Россию, которая является агрессором в этой ситуации», – сказала глава европейской дипломатии.

Каллас также заявила, что Путин получил «то, что хотел» от саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске – не только совместное фото, но и «радушный прием в Америке».

«Кроме того, он хотел, чтобы санкции не были введены, и он этого добился. Думаю, сейчас его интерес снизился, потому что он получил все, что хотел от этой встречи», – добавила Каллас.

Накануне сообщалось, что Трамп рассчитывает в течение двух недель оценить перспективы достижения мира в Украине.

Он также резко раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не позволил Украине атаковать Россию, лишив Киев, по его словам, «шанса выиграть войну».

По данным СМИ, Трамп намерен оставить Москве и Киеву право самим организовать встречу лидеров и пока отстраниться от переговоров о прекращении войны в Украине.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us