Почему Германия отказывается признать Палестину?
Берлин утверждает, что признание палестинского государства сейчас якобы «‎подорвет мирные усилия»‎ — с немцами не согласны почти все остальные страны Европы
11 часов назад

Германия вновь отвергла призывы европейских государств признать палестинское государство, заявив, что такой шаг якобы «‎подорвет, а не ускорит мирные усилия‎».

«Двухгосударственное решение по-прежнему остается нашей целью, даже если сегодня оно кажется далеким. Признание Палестины сейчас было бы контрпродуктивным», — заявили 22 августа в пресс-службе правительства ФРГ.

Эта позиция контрастирует с недавними заявлениями Франции, Австралии, Канады и Великобритании, которые выразили готовность признать Палестину при определенных условиях. Германия, будучи вторым по величине поставщиком оружия Израилю после США, начала осторожный пересмотр своей линии.

Канцлер Фридрих Мерц недавно приостановил выдачу лицензий на экспорт вооружений, которые могут использоваться в Газе. Шаг последовал после недель критики из-за продолжающегося израильского вторжения, в результате которого с октября 2023 года погибли более 62 тыс. палестинцев. Однако Мерц подчеркнул, что «государственная ответственность» Германии за безопасность Израиля остается неизменной.

Аналитики считают, что даже ограниченное решение Берлина стало сигналом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

«Германия начинает колебаться в безусловной поддержке Израиля. Это важное послание», — отметила в беседе с агентством «‎Анадолу»‎ эксперт Германского института международных и безопасностных дел Муриэль Ассебург.

Общественное мнение также изменилось. Согласно последнему опросу ARD за июль, 66% немцев требуют более жесткой политики в отношении Израиля, а 62% отвергают тезис о том, что Германия несет особую ответственность за защиту Израиля из-за Холокоста.

Тем не менее критики называют меры Мерца недостаточными и ограниченными. Бывший посол ФРГ Мартин Коблер предупредил, что Германия рискует оказаться соучастником военных преступлений, если действия Израиля в Газе будут признаны геноцидом. Он призвал Берлин пойти дальше — присоединиться к Франции в признании Палестины, добиться санкций ЕС и сократить военное сотрудничество, выходящее за рамки обороны.

