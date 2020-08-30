30 августа 1990 года Верховный совет Татарской автономной ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Это сейчас словосочетание «государственный суверенитет» по отношению к регионам России вводит в политический ступор, а три десятилетия назад все было иначе. Обстоятельства, политическая ситуация, общий психологический настрой, чаяния, надежды формировали совсем другую реальность.

Существует устойчивый миф, что Татарстан собирался тогда уходить в самостоятельное плавание и сепарироваться от России. Но это откровенная пропаганда. Он готовился к подписанию нового союзного договора, сулившего ему статус союзной республики. Казани даже было выгодно сохранение СССР.

Национальная политическая элита поднимала этот вопрос в 20-е, 30-е, 50-е, 70-е годы, но безрезультатно. По всем основным параметрам Татарстан подходил под критерии союзной республики. Он имел мощный экономический, научный, образовательный, промышленный, экспертный ресурс, стратегическое географическое расположение в самом центре страны.

К концу жизни СССР по показателю валового регионального продукта ТАССР превосходила союзные республики - Молдову, Грузию, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Эстонию, Латвию. И сейчас Татарстан обгоняет эти страны по тем же самым экономическим параметрам.

Еще в момент образования нового государства встал вопрос о наделении Татарской республики союзным статусом, но резко против тогда выступил товарищ Сталин. В начале 20-х годов он состоял в должности наркома по делам национальностей советской России и настоял на том, что только те республики могут иметь право на союзную номинацию, у кого есть внешние границы.

Так получилось, что государственные образования внутренней России не смогли обрести этот статус. В их числе оказалась и ТАССР. Несоюзные автономные республики были лишены многих привилегий и полномочий, которые имелись у их «старших» образований. Этот факт существенно тормозил развитие культуры, образования, социальной сферы.

Здесь стоит оговориться, что Сталину нужен был своей проект, свой народ, который подходит под его видение. Он называл коллективизацию «революцией сверху». Прекрасный манипулятор, бывший нарком сделал все, чтобы советское пространство стало соподчиненным, унифицированным, сломав общинную связь, выломав все возможные потенциальные связи.

При нарезке автономий в 1920 году Казанскую губернию он сильно покромсал. Отторг от матричной татарской земли значительные территории компактного проживания татар и присоединил их к соседним областям и республикам.

Теперь по периметру Татарстана плотное кольцо татарского мира, которому Казань не всегда может помочь в удовлетворении духовно-культурных потребностей в силу административных преград. Тяжело открыть татарскую школу, построить мечеть, насытить территорию национальной инфраструктурой.

Иосиф Джугашвили делал это сознательно, закладывал противоречия там, где могла вырасти кооперация, как между Татарстаном и Башкортостаном. Отголоски ударов сталинского молота мы отчетливо слышим и сегодня.

Кстати, 2020 год — это еще и 100-летие ТАССР. Можно сказать, что одна историческая и государственная субъектность органично вплелась в другую. По сути, образование ТАССР — это восстановление потерянной государственности татарского народа в далеком XVI веке.

Когда мы говорим о подобном, многие критики тут же начинают кричать о сепаратизме. Здесь же речь идет о государственности как форме объединения на основе некоей общей инфраструктуры.

Само слово «федерация» с латинского означает «объединение». Части становятся целым объединением, ибо без них она не может быть полноценной, полнокровной. Это придает любому большому проекту устойчивость и гибкость одновременно.

Однако возвратимся к событиям тридцатилетней давности. Татарстан готовился к подписанию нового союзного договора. Москве этот политический шаг виделся как решение кризиса отношений внутри СССР. Старая модель себя исчерпала и требовался новый импульс.

Но к тому времени процесс децентрализации и развала шел непоправимыми темпами. Первыми заявили о выходе из состава Союза прибалтийские республики. Далее декларацию о суверенитете принял 12 июня 1990-го Верховный совет РСФСР (сегодня эту дату празднуют как День России), где заправлял Борис Ельцин, будущий президент новой России. 20 июля парламент Северо-Осетинской АССР принял аналогичный документ, 9 августа Карельская АССР и 29 августа Коми АССР последовали их примеру. И только потом Татарстан сказал свое слово.

Суверенитет провозглашался в этих документах как юридическая норма. Вопрос о полной государственной независимости и выходе из состава РСФСР, как правило, не ставился. Отношения с федеральным центром предполагалось в дальнейшем урегулировать путем заключения с ним договоров. Таким ровно образом возник СССР. Как впоследствии и вышло.

В действующей российской конституции записано, что республики в составе РФ являются государствами. Это такая федеративная модель — государственные субъекты составляют единую плоть объединенного как бы над (ними) государства. США, для примера, - это Соединенные государства (слово «штаты» не передают дефиницию понятия) Америки.

Обретенная политическая субъектность регионов наделила их значимостью и полномочиями для формирования новой демократической страны. Импульс к обрушению шел из союзного центра, регионы были вынуждены брать политическую инициативу в свои руки, чтобы не стать жертвами катаклизма. Они спасли страну от окончательной дезинтеграции и учредили новое государственное образование.

Как сказал в послании Государственному совету Татарстана его президент Рустам Минниханов, дата 100-летия ТАССР «обращает к истокам становления республики, ее героическому пути и современной государственности». Касательно же 30 августа, он отметил, что Декларация о государственном суверенитете определила современное развитие Татарстана. Важнейшая мысль, которую также обозначил Минниханов: без нашего прошлого мы не добились бы вершин настоящего.

А найдется ли тот, кто решится поставить под сомнение тот факт, что за истекшие 30 лет Татарстан из рядовой автономной республики превратился в ведущий регион страны, чей положительный опыт развития внимательно изучают, а о достижениях в разных сферах говорят на международной арене?

Спустя почти два года, в марте 1992 года, после исторического дня объявления Татарстаном своей обновленной статусности, был проведен референдум, подтвердивший принятую парламентом ТАССР 30 августа 1990 года Декларацию о государственном суверенитете. А уже 6 ноября 1992 года Верховный Совет республики принял конституцию РТ.

Два обозначенных года исторически зафиксировали новую политическую действительность. Она ненадолго установила подлинно федеративный принцип государственного устройства Российской Федерации.

Примечательно, что Татарстан первым среди всех субъектов РФ принял Основной закон. При этом общероссийская конституция была принята годом позже — в декабре 1993 года. То есть здесь республика оказалась более политически зрелой, готовой к новой конфигурации отношений, социально-экономической и правовой системе.

А в 1994 году было подписано историческое соглашение — Договор о разграничении полномочий и предметов ведения между Татарстаном и Российской Федерацией на 10 лет. Документ лег в основу взаимоотношений Казани и Москвы, переучредив новую федеративную реальность. Уже при Владимире Путине договор с весьма урезанными полномочиями переподписали в 2007 году, хотя его действие истекло в 2004-ом.

Третий заход в реку так и не состоялся. Федеральный центр в 2017-м году отказался пролонгировать договор. Но это создало правовую коллизию.

Отношения между Татарстаном и РФ выстраивались на основе данного документа, иного регламентирующего акта нет. Кремль считает, конечно, что это ничего не стоящая коллизия, которая покрывается федеральными законами, а юридические нюансы на то и нюансы, что их можно проигнорировать.

Татарстан долгое время был одним из региональных флагманов федерализма, отстаивал его принципы на политическом и судебном уровне. Но инерция политической реакции оказалась сильнее демократических устремлений регионов. С приходом к власти Владимира Путина началось утверждение принципа «приведения региональных законодательств к федеральному стандарту» и выстраивание вертикали власти.

Москва требовала синхронизировать законы и конституции с общефедеральными юридическим нормами, добивалась полной унификации, без различий и многообразия — естественного для большой федеративной страны. Центр тяжести сместился строго в Администрацию президента, статус Совета федерации, бывшего полномочным представителем регионов, был резко понижен.

По сути, региональная политика закончилась с того момента, когда глав субъектов федерации стали назначать, а над ними поставили надзорный институт — полпредов президента РФ. Голос регионов, составляющих само тело страны, понизился до еле слышимого шепота.

Регионализм и федерализм для российского политического класса выступают сегодня как вызовы, с которыми надо бороться. Оттого все атрибуты региональной идентичности тоже вызывают сильное раздражение у федцентра.

И это не прибавляет крепости в отношениях, а напротив — создает атмосферу отчужденности. Республики есть, а прав нет. А раз нет прав, то зачем конституция? В этой логике мы уперлись в острый угол. И не только угол зрения…

За 100 лет существования ТАССР и 30 лет жизни Республики Татарстан произошло много событий. Одни поколения замещались другими, менялись экономические формации, устои, идеологические рамки, режимы. Но республика в этом сложном водовороте все же смогла найти свое лицо, а татарский народ воссоздать утерянную 450 лет тому назад государственность.

Я отчетливо помню день 30 августа 1990 года. Мне было десять лет, но ощущений тех ликующих дней не забыть. И я был свидетелем того, как за три десятилетия, несмотря на сложности, искусственные барьеры, кризисы, Татарстан стал могучим исполином. Тот исторический акт, провозгласивший Декларацию о суверенитете, открыл новую веху в развитии республики и ее народа.

Сейчас-то мы понимаем, спустя время, что тот выбор был абсолютно верным решением. Татарстан сегодня лидер среди регионов Российской Федерации по экономическим, инвестиционным, промышленным показателям, темпам строительства, уровню жизни, вовлеченности во всевозможные культурно-спортивные международные проекты.

Республику расхваливают на всех уровнях, ею восхищаются, ее знают по всему миру и уже не путают с Казахстаном, как это было в первые годы. А Казань по праву считают третьей столицей страны. Основа этих успехов коренится в декларации 30 августа, когда народ Татарстана и его элита взяли на себя ответственность за будущее республики и всей страны.

Татарстан способен и умеет мыслить геополитически (хотя я не люблю это определение). В том смысле, что он руководствуется не только локальными категориями, а мыслит пространственно. Этому не научишь, это исторический опыт, ведущий свое начало от кочевого сознания, в котором нет статики - там движение, снятие горизонта как барьера. Это важный тезис. Развитие не терпит стагнации. История проявляется в динамике.