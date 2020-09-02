Протесты в Республике Беларусь, вызванные недовольством гражданского общества результатами выборов, а еще более – жестокостью силовых органов по отношению к протестующим стали одним из главных политических событий на постсоветском пространстве.

Белорусы с легкостью затмили обнуление сроков и конституционную реформу в РФ, пандемию коронавируса и множество других событий. Причина в том, что Беларусь считалась оплотом стабильности, воплощением идеального социально-политического контракта между властью и обществом, социалистическим раем с капиталистическим ассортиментом. В общем таким себе «СССР поставленном на паузу».

Тут почти не было политических скандалов. Власть зачистила всю реальную оппозицию, взяла под контроль медиа-пространство, обеспечила граждан рабочими местами и подарила иллюзию уверенности в завтрашнем дне. Вчерашнему homo soveticus, с синдромом выученной беспомощности и склонного к патернализму такая ситуация вполне устраивала. А поэтому представлялась внешнему обывателю страной, где все всем довольны.

Белорусский национальный проект

Но реальность, как всегда, оказалась сложнее. Люди просто устали от авторитарного правителя, от одной и той же личности, которая руководит страной более четверти века. И вдруг оказалось, что ровные дороги и чистые тротуары не так уж важны, если ты не можешь спокойно по ним прогуливаться, не рискуя быть задержанным и побитым ОМОНом. Белорусы восстали и в этом восстании достаточно ярко проявились национальные символы – бело-красный флаг и герб «Погоня». Национальная идентичность прорывается после 25 летнего сна.

Эта идентичность значительно старше современного белорусского государства. Белорусов принято считать народом не очень стремящихся к независимости, самых пылких сторонников сохранения СССР и в целом безгосударственным народом. Но исторически это не так. На самом деле наибольшее средневековое государство Европы – Великое Княжество Литовское (ВКЛ) было в первую очередь белорусским политическим образованием. Тут злую шутку сыграла терминологическая путаница. Дело в том, что термин «литва» относится не только к современной Литве, но и к Беларуси. Белорусы изначально называли себя «литвинами». До сих пор на Полесье достаточно популярны фамилии «Литвин», «Литвиненко», «Литовченко», «Литвинчук», «Литвинец».

Более того, официально ВКЛ было государством трех народов: Литовского, Руского (от слова «Русь») и Жематийского. Под первым понимали, собственно, белорусов, под вторым -украинцев (происхождение от предшествующего государства «Киевская Русь»), а третьими именовали как раз-таки литовцев. Жематийцы – субэтнос литовцев и одноименный регион на западе современной Литвы.

Среди самых известных белорусов – Кастусь Калиновский и Тадеуш Костюшко, которые поднимали национальные восстания в Российской империи. Первый четко идентифицировал себя белорусом и писал воззвания соотечественникам на белорусском. Второй как раз называл себя литвином и происходил из древнего восточно-славянского рода. Его предки были православными по вероисповеданию, но уже сам Костюшко был ополяченным католиком.

Кроме того, у белорусов как никак есть собственный язык. Да, в нынешнее время на нем говорит меньшинство, но исторически он формировался параллельно современным русскому и украинскому. А белорус Франциск Скорина был одним из первых книгопечатников Восточной Европы. Он перевел и напечатал Библию на белорусском раньше, чем Мартин Лютер перевел Писание на немецкий.

Помимо этого, несколько веков существовала отдельная Литовская митрополия с кафедрой в белорусском Новогрудке. Так что кроме опыта государственного строительства, отдельного литературного языка, в багаже у белорусов еще и церковная независимость.

При этом белорусы имеют еще и опыт побед в крупных военных сражениях. Это и Грюнвальдская битва, и сражения при Орше, Чашниках или Клушине. Воевали белорусы либо против Тевтонского ордена, либо против Московского княжества.

История ВКЛ простирается на долгие 500 лет сквозь средневековье и новое время. Фактически белорусы жили в собственном государстве еще до монгольского нашествия и завоевания ханом Батыем Киева и аж до третьего раздела Речи Посполитой, с которой ВКЛ было объединено в конфедерацию в 1795 году. Лишь на столетие белорусская государственность была прервана, но уже в 1918 году возникла Белорусская Народная Республика. Правда, спустя год она была полностью завоевана Советским союзом, а остатки БНР действовали в эмиграции в Праге.

Но уже во время Второй мировой войны возникли белорусские движения сопротивления. Существовала Белорусская независимая партия (БНП) и Белорусская освободительная армия (БОА), которые вели борьбу как против нацистской Германии, так и против коммунистического СССР. В составе БОА насчитывалось около 40 тысяч бойцов, а ее подполье существовало еще целых 15 лет после окончания войны.

Опыт государства

Советская историография и политика памяти сгладила и видоизменила историю восточнославянских народов. Были искусственно выкинуты белорусско-украинские, украино-российские и белорусско-российские войны. Вместо этого был создан концепт братских народов, которые всегда жили мирно и ладили друг с другом. Сейчас эта концепция рушится. Когда, казалось, бы столь близкий россиянам белорусский народ хочет самостоятельности и не хочет президента, предлагающего тесную интеграцию с Россией, вдруг откуда ни возьмись у белорусов появилось желание самостоятельности. На самом деле оно не возникло внезапно, это просто современные обыватели жили в мире стереотипов.

Белорусы имеют длительный опыт жизни в собственном государстве. Вопреки сложившимся историческим мифам они не так долго жили под властью российских монархов. Всего около 120 лет, хотя перед этим более пяти столетий составляли вместе с поляками могущественное государство от Балтийского до Черного моря. Это оставило след в ментальности белорусов – они доверяют властям, они покорны и долготерпеливы. В отличие от тех же украинцев, которые с лихвой несколько раз сносили власть. У них в коллективном бессознательном опыт жизни под руководством иностранных властей.

Исторический анамнез белорусов дает шанс их национальному проекту на успех. Ведь его не уничтожили ни постепенная русификация во времена Российской империи, ни советизация при СССР, ни ужасы Второй мировой войны, в которой Беларусь потеряла четверть населения.Читайте также:Майдан или Арабская весна? На что похожи белорусские протесты