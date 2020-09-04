ТУРЦИЯ
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Анкара хочет справедливого разделения Восточного Средиземноморья - Эрдоган
Турецкий лидер назвал недопустимым поддержку некоторыми странами эгоистичное и несправедливое отношение Греции, отметив, что Турция всегда и везде будет защищать свои интересы и права и пресекать попытки игнорировать международные законы
Анкара хочет справедливого разделения Восточного Средиземноморья - Эрдоган
Фото: AA / Others
4 сентября 2020 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Восточном Средиземноморье с канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

Эрдоган подчеркул, что права Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье защищены, и что Анкара выступает за справедливое разделение моря между всеми прибрежными странами. Однако Греция, управление Южного Кипра и поддерживающие их страны, по его словам, делают все возможное для того, чтобы завести дело в тупик и предпринимают шаги для эскалации напряженности.

Президент назвал недопустимым поддержку некоторыми странами эгоистичное и несправедливое отношение Греции, и подчеркнул, что Турция всегда и везде будет защищать свои интересы и права и пресекать попытки игнорировать международные законы.

Турецкий лидер также отметил, что он приветствует усилия канцлера ФРГ по урегулированию проблемы.

С турецкой стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

ИСТОЧНИК:AA
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