Как часто на наши представления и суждения влияют стереотипы и предвзятости, сформированные благодаря собственным неправильным оценкам, а во многом продиктованные и общественным мнением, которое, как нам кажется, всегда знает лучше. И, как сказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой: «Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие истины». К такому подобию истины можно отнести представление человека западной цивилизации об османском гареме, которое весьма далеко от правды. Подобный ориентализм в целом распространяется на всю восточную культуру, но гарем - это отдельная душетрепещущая тема, которая на протяжении веков обрастала домыслами и фантазиями послов и путешественников, которым якобы удалось побывать в самом сакральном месте османского дворца. Однако стоит упомянуть, что вход в гарем был закрыт не только для иностранных чужеземцев, но и для любых других служителей дворца мужского пола, кроме, конечно же, султана и гаремных евнухов. Поэтому становится очевиден «факт достоверности» всех этих рассказов об обители прекрасных султанских наложниц.Откуда ноги растут, или где родились домыслы

Суть западного подхода к пониманию, восприятию, а, главное, интерпретации Востока очень доходчиво изложил в своей книге «Ориентализм» Эдвард Вади Саид - американский литературный критик палестинского происхождения. Новаторская книга Эдварда Саида еще в 1978 году описала термин ориентализма и доминирующую европейскую политическую идеологию, которая и создала представление о Востоке. По мнению автора, ориентализм - это европейская идея Востока, основанная на установках западного сознания. Ориентализм, по мнению Эдварда Саида, воплощает концепцию различия между Востоком и Западом именно для того, чтобы «Запад» мог контролировать и утверждать взгляды на «Восток». По мнению Саида, эта взаимосвязь силы и знаний позволила «Западу» обобщать и искажать Северную Африку, Ближний Восток и Азию. Чтобы понять концепцию ориентализма, важно понять, что же олицетворял Восток для человека Западного. Женщины в чадрах, волшебные лампы, торговцы ковров и пряностей, гаремы, переполненные восточными гуриями, заклинатели змей - все эти образы вызывают в воображении представление о Востоке. Однако, являются ли эти представления, и во многом фантазии истинным Востоком? Ярким примером европейской идеи Востока могут служить полотна известного итальянского художника-ориенталиста Джулио Розати, который в своих работах активно изображал экзотику и колорит восточных культур. Его картины «Выбор фаворитки» и «Танец гарема» отображают интерпретацию и иллюзию художника, который при создании картин опирался на рассказы путешественников и найденные им в Риме предметы с Востока, однако сам он никогда не бывал в странах так называемого Магриба.

Что же такое гаремСуществует множество мифов об османском гареме, которые в том числе зародились благодаря ориенталистическому подходу, а также вследствие фантазийных рассказов и легенд западных путешественников и послов, которые по незнанию, или же намеренно опошляли представление о султанском серале. Сложно даже представить, чтобы эти рассказчики могли видеть гарем, в который не могли заходить даже высшие государственные чиновники империи. Однако, при всем при этом европейцами было записано и рассказано о гареме очень много информации, во многом ошибочной. Чтобы понять, что же собой представлял гарем, и в чем был его смысл, для начала стоит обратиться к происхождению значения слова. Слово «гарем» происходит от арабского слова «харам», что в переводе на русский означает «запрещенный» и «тайный». Та часть, куда могли войти супруги и члены семьи, называлась гаремом, и это понятие применимо не только для дворца, но и для обычного дома. По сути гарем представлял собой женскую половину дома, где женщины вели повседневный образ жизни, не пересекаясь при этом с чужими мужчинами - исключением были лишь близкие родственники. Вопреки расхожему мнению гаремы существовали не только у восточных мусульман, но и в разных культурах в разные периоды времени. Гарем - это понятие универсальное, которое было в наличие, в виде закрытых от внешнего доступа частей дворца в таких странах как Китай, Индия, древний Иран, Византия и даже в ренессансной Италии. Там обитали наложницы и женщины высшего сословия, жившие вдали от чужих взоров. Гарем султанов Османской Империи - Харем-и Хюмаюн представлял собой образовательный центр и дом, где жил султан со своей семьей. И очень важно понимать, что в османском гареме не было место праздности и разврату, как могло привидеться европейским рассказчикам. Дворец османов Топкапы разделялся на три части: Бирун, Эндерун и Гарем. В Бируне располагались различные административные и государственные службы. В Эндеруне проживал сам султан, размещались различные хозяйственные службы, а также располагалась школа, в которой растили мужчин управленцев. Гарем был третьей частью дворца, где проживала прекрасная половина султанского семейства вместе с подрастающими детьми: жены, фаворитки, наложницы, а также находилась школа, в которой обучали женщин-управленцев. Харем-и Хюмаюн включал в себя как Гарем, так и Эндерун.Иерархия османского гарема

В Османском дворце гарем был чем-то вроде института благородных девиц со сложной иерархической системой, во главе которой стояла мать султана - Валиде, а в управлении ей помогали главный гаремный евнух и хазнедар - глава казначейства. Каждая женщина в гареме имела определенное звание и статус, который строго определял ее права и обязанности. На основании статуса жительницы гарема определялся и размер ее жалования, количество занимаемых покоев, а также число служанок и право на должность. Самой низкой ступенькой в иерархии гарема были джарийе - рабыни, наложницы, которые получали минимальное жалование. В их обязанности входила уборка помещений и прислуживание тем, кто находился выше статусом. Собственно все, кто попадал в гарем, в самом начале своего пути носили статус джарийе. Попав в султанский гарем, под чутким руководством калфы и уста девушек долгое время обучали в гаремной школе. Им преподавали основы ислама, правила чтения Корана, османскую грамоту, тюркскую культуру, этикет, рукоделие, танцы и музицирование. Наложница, преуспевающая в преподаваемых дисциплинах, которая могла грамотно поддержать беседу и суметь себя преподнести, допускалась к султану, а также могла подняться по вертикали иерархии до той же калфы или уста.

Та девушка, которая смогла осчастливить султана своим обществом и понравиться падишаху после проведенной ночи с ним, переходила в статус фавориток - гёзде, и избавлялась от ежедневных обязанностей, связанных с бытовыми хлопотами. Если фаворитка беременела, она переводилась из гёзде в статус икбал. Родившая султану дочь икбал переходила в статус кадын - супруги султана, которая входила в правящую династию. Та счастливица, которая рожала султану сына, становилась султаншей - госпожой, титул которой считался одним из высших, присваиваемых женщине в Османской Империи. Однако был в истории османов прецедент, когда в 1521 году султан Сулейман специально для своей законной жены Хюррем-султан ввел отдельный титул - хасеки. Хасеки был вторым титулом по важности после валиде и по положению выше, чем занимали дочери и сестры султана. Кстати, именно Хюррем-султан убедила своего возлюбленного падишаха перенести гарем из старого дворца, который ранее располагался на месте современного Стамбульского университета, во дворец Топкапы. Влюбленная султанша мечтала быть ближе к своему падишаху, поэтому Сулейман Великолепный приказал Мимару Синану построить гаремную часть дворца Топкапы. Та султанша, чей сын восходил на престол, становилась валиде. Валиде - титул матери правящего султана и самый высокий титул женщины в Османской Империи.Мифы о жестоком обращении и несчастном положении

Все женщины, проживающие в гареме, находились на полном обеспечении и имели жалование согласно статусу, а также свободное время, которое они могли тратить по своему усмотрению. Если в течение 9 лет наложницы не имели близких отношений с султаном, то их освобождали от рабства, наделив при этом неплохим приданым: домом и регулярными выплатами из казны до конца жизни. Их выдавали замуж. И конечно же, таких невероятно образованных и традиционно воспитанных девушек мечтали взять в супруги многие государственные служащие империи. Это было высшей милостью султана и началом продвижения по карьерной лестнице на государственных должностях. Уровень грамотности наложниц был очень высок, и некоторые девушки были образованнее даже немногих шехзаде. Некоторые женщины по истечению срока пребывания в гареме могли остаться там на службе по собственному желанию. Прекрасным примером образованности гаремных обитательниц могут служить письма Хюррем-султан к султану Сулейману, недавно обнародованные президентским архивом. Султанша настолько смогла выучить язык, что стала писать на нем стихи. Архивисты считают ее любовные послания супругу одним из лучших образцов турецкой поэзии и прозы, существовавших при османском дворе. Ко всему прочему, женщины были красивыми и здоровыми, их, как-никак, отбирали специально для султана. За их здоровьем тщательно следили, делая для этого все необходимое. Безусловно, чтобы поддерживать иерархию и порядок, во дворце поддерживалась строжайшая дисциплина, за которой следили гаремные евнухи, и кроме них и султана, ни один мужчина не мог переступить порог гарема. Ссоры девушек, сплетни, интриги и кражи, даже если это был легкий умысел, были непростительны и карались. Вопреки всем западным страшилкам наложниц не сбрасывали в кожаных мешках в холодные воды Босфора за совершенные провинности, а наказывали, заперев в комнате. Но самым страшным наказанием было изгнание из гарема - оплота безопасности, стабильности и надежности. Весь порядок в гареме регламентировался согласно законам ислама. Находиться в полуобнаженном виде перед султаном и другими наложницами, как это показано на многих репродукциях зарубежных художников, просто недопустимо. Когда султан находился в гареме, наложницы не имели права там свободно перемещаться. Девушки уходили в свои комнаты, но если султан хотел кого-то из них видеть, они могли предстать перед ним. Власти, ответственные за порядок в серале, применяли строгие правила, чтобы султаны и наложницы не встречались в гареме. Когда султан входил в гарем, он надевал сабо, издававшее звук, дабы наложницы понимали, что султан находится в гареме, и вели себя более осторожно и соответственно протоколу. Долгое время надписи на стенах султанского гарема представлялись стихами, посвященными султанами своим наложницам, однако фактически арабская вязь, украшающая стены гарема, являются хадисами и сурами из Корана, которые напоминали не только обитательницам гарема, но и самому султану о том, что он должен быть скромным и знать свои пределы.Гарем в кинематографе

Не последнее место в формировании образа гарема по всему миру сыграл нашумевший сериал «Великолепный век». Историческая сага попыталась приоткрыть завесу тайны самой закрытой части дворца и показать нам во всех красках страсти, бушевавшие в гареме во времена правления султана Сулеймана. Безусловно, у такого громкого проекта были не только поклонники, но и недоброжелатели, которые требовали если не закрыть сериал, то хотя бы не перевирать некоторые исторические факты. «Великолепный век», в свою очередь, является произведением художественным, поэтому создатели сериала имели все права на отступление, а также некоторые дополнения в сценарии в угоду рейтингов и удержания зрителей. В целом, сериал имел больше положительного влияния и показал нам вдохновляющую картину любви султана к простой славянской рабыне, а также гаремный уклад дворца и жизнь в эпоху завоевательных походов. Разумеется, если рассматривать гарем с позиции сегодняшнего времени, то он кажется местом лишения женщин свободы и голоса, однако с учетом того времени, он был местом безопасности и возможностью возвыситься до уровня членов семьи османской династии.