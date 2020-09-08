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Большая часть жителей Греции выступает за диалог с Турцией - опрос
69,8% опрошенных граждан Греции на вопрос о том, нужно ли решать напряженность путем диалога, высказались за диалог с Анкарой
Большая часть жителей Греции выступает за диалог с Турцией - опрос
Фото: Reuters / Others
8 сентября 2020 г.

Больше половины греков выступают за диалог с турками. Афинская газета Ta Nea опубликовала результаты соцопроса по ситуации между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

69,8% опрошенных граждан Греции на вопрос о том, нужно ли решать напряженность путем диалога, высказались за диалог с Анкарой.

На вопрос о вероятности «серьезных событий» в Средиземноморье 63,7% оценили вероятность как «высокую или среднюю», 34,5% опрошенных считают, что такая вероятность «невелика или таковой нет».

В анкете был также вопрос о том, следует ли Греции применить военные возможности против Турции, на который 49,2% респондентов ответили «следует» или «вероятно, следовало бы применить». При этом 47,1% дали ответ «не следует» или «вероятно, не следовало бы применять».

Ранее депутат от Коммунистической партии Греции Лиана Канелли назвала ошибкой конфронтацию с Турцией и взаимодействие с Францией по ситуации в Восточном Средиземноморье. Комментируя ситуацию в телепрограмме Ateriastus (канал SKAİ) Канелли заявила, что доверять Франции – это ошибка. «Эрдоган обладает стратегическим умом, а Турция - это региональная супер-сила. Мы делаем ошибку, доверяя Франции», - сказала она.

«Никто не приезжает в Грецию только потому, что любит нас. Никто не умирает за интересы Греции», - отметил Канелли, критикуя политику правительства премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Восточном Средиземноморье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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