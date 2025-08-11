Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас осудила убийство пяти журналистов «Аль-Джазиры», включая известного корреспондента Энеса аш-Шарифа, в результате израильского авианалета у больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Глава европейской дипломатии потребовала от еврейского государства предоставить «четкие доказательства» обвинениям в адрес журналистов.

«ЕС осуждает убийство пяти журналистов «Аль-Джазиры» в результате авиаудара возле больницы Аш-Шифа в городе Газа, в том числе корреспондента «Аль-Джазиры» Энеса аш-Шарифа», — заявила она после того, как министры иностранных дел Евросоюза обсудили войну в ходе виртуальных переговоров.

Комментируя израильские обвинения в том, что аш-Шариф якобы был членом ХАМАС, что «в таких случаях необходимо предоставить четкие доказательства в соответствии с принципами верховенства права, чтобы избежать целевых атак на журналистов».