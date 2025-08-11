ВОЙНА В ГАЗЕ
ЕС осудил убийство журналистов «Аль-Джазиры»
Евросоюз требует доказательств от Израиля после гибели пяти журналистов, включая известного корреспондента, и призывает к прекращению огня и блокады эксклава
11 августа 2025 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас осудила убийство пяти журналистов «Аль-Джазиры», включая известного корреспондента Энеса аш-Шарифа, в результате израильского авианалета у больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Глава европейской дипломатии потребовала от еврейского государства предоставить «четкие доказательства» обвинениям в адрес журналистов.

«ЕС осуждает убийство пяти журналистов «Аль-Джазиры» в результате авиаудара возле больницы Аш-Шифа в городе Газа, в том числе корреспондента «Аль-Джазиры» Энеса аш-Шарифа», — заявила она после того, как министры иностранных дел Евросоюза обсудили войну в ходе виртуальных переговоров.

Комментируя израильские обвинения в том, что аш-Шариф якобы был членом ХАМАС, что «в таких случаях необходимо предоставить четкие доказательства в соответствии с принципами верховенства права, чтобы избежать целевых атак на журналистов».

Каллас также призвала Израиль увеличить количество грузовиков, поставляющих гуманитарную помощь в Газу, и улучшить ее распределение.

«Война в Газе становится все более опасной с каждым часом. Приоритеты ЕС остаются неизменными: гуманитарная поддержка, включая доступ для НПО, немедленное прекращение огня и освобождение оставшихся заложников. Если военное решение было возможно, то война бы уже закончилась», — подчеркнула она.

Накануне международная организация «Репортеры без границ» (RSF) также осудила убийство журналистов в Газе, заявив, что израильская армия признала его целенаправленное убийство. «Без решительных действий международного сообщества [...] мы, вероятно, снова станем свидетелями новых внесудебных убийств работников СМИ», — предупредила RSF, призвав Совет Безопасности ООН к вмешательству.

