ВОЙНА В ГАЗЕ
Число погибших в Газе журналистов возросло до 238
Сотрудник издания Sahat Мохаммед аль-Халиди скончался от ранений, полученных при израильском ударе
11 августа 2025 г.

Число журналистов, погибших в результате преступных действий израильских сил в секторе Газа, достигло 238 человек.

Как сообщили в правительственном медиа-офисе Газы, сегодня скончался Мохаммед аль-Халиди, работавший в издании Sahat.

Палестинский журналист получил тяжелые ранения при израильском ударе в воскресенье, в результате которого погибли пять сотрудников телеканала Al Jazeera.

Напомним, что корреспонденты Энес аш-Шариф и Мухаммед Курайка, а также операторы Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал и Моамен Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот медицинского учреждения, когда произошел удар.

В заявлении телеканала этот инцидент назван «еще одной вопиющей и преднамеренной атакой на свободу прессы».

Вскоре после удара армия Израиля подтвердила, что целью был Энес аш-Шариф. При этом в заявлении не упоминались другие погибшие.

Смерть аль-Халиди увеличила число убитых журналистов в том ударе до шести, уточнили в ведомстве.

