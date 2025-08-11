Аналогичные акции прошли в городах Кордова и Ла-Плата, где демонстранты акцентировали внимание на остром гуманитарном кризисе среди населения Газы, ставшем следствием атак Израиля и отказа пропускать помощь в регион.

Активисты также подвергли резкой критике президента Аргентины Хавьера Милея, заявив, что произраильская политика главы государства делает его соучастником преступлений в секторе Газа.

Напомним, что масштабные акции в поддержку Палестины в конце прошлой недели прошли и в странах ЕС. Сотни тысяч жителей европейских столиц в субботу вышли на митинги и марши в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, требуя прекратить израильские атаки на анклав.

18 марта израильская армия нарушила соглашения о прекращении огня с ХАМАС, достигнутые 19 января, и возобновила массированные атаки. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших. Гуманитарная катастрофа усугубляется голодом.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.