ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Макрон предрекает Израилю «катастрофу» в Газе
Франция осуждает «безрассудное стремление к перманентной войне» израильского правительства и требует немедленного прекращения огня
Макрон предрекает Израилю «катастрофу» в Газе
Президент Франции Эмманюэль Макрон / Reuters
11 августа 2025 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил планы Израиля по усилению военной кампании в Газе как катастрофу, которая вот-вот случится и предложил международную коалицию под мандатом Организации Объединенных Наций для стабилизации ситуации в палестинском эксклаве.

«Заявление израильского кабинета министров о расширении своей деятельности в городе Газа и лагерях Мауаси, а также о повторной оккупации предвещает катастрофу беспрецедентной серьезности, которая вот-вот произойдет, и безрассудное стремление к перманентной войне», — заявил Макрон журналистам.

На прошлой неделе кабинет безопасности Израиля одобрил план по повторной оккупации города Газа.

Глава Франции добавил, что главными жертвами израильской политики останутся израильские заложники и мирные жители Газы: «Эта война должна закончиться сейчас с постоянным прекращением огня».

Читайте также

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее решительно раскритиковал план израильского правительства, направленный на подготовку к полной оккупации Газы. Такая операция, по его словам, усугубит и без того катастрофическую ситуацию.

В понедельник местные СМИ начали сообщать о самых тяжелых бомбардировках за последние недели в районах к востоку от города Газа, всего через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает завершить новую расширенную наступательную операцию «довольно быстро».

В результате израильских ударов были убиты шестеро журналистов, включая видного корреспондента «Аль-Джазиры» Энеса аш-Шарифа, в палатке на территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в городе Газа, что стало самым смертоносным ударом по журналистам за время израильской кампании, продолжающейся более 22 месяцев. В ООН осудили целенаправленное убийство Израилем шести журналистов в Газе как «серьезное нарушение международного гуманитарного права».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us