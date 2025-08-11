Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил планы Израиля по усилению военной кампании в Газе как катастрофу, которая вот-вот случится и предложил международную коалицию под мандатом Организации Объединенных Наций для стабилизации ситуации в палестинском эксклаве.
«Заявление израильского кабинета министров о расширении своей деятельности в городе Газа и лагерях Мауаси, а также о повторной оккупации предвещает катастрофу беспрецедентной серьезности, которая вот-вот произойдет, и безрассудное стремление к перманентной войне», — заявил Макрон журналистам.
На прошлой неделе кабинет безопасности Израиля одобрил план по повторной оккупации города Газа.
Глава Франции добавил, что главными жертвами израильской политики останутся израильские заложники и мирные жители Газы: «Эта война должна закончиться сейчас с постоянным прекращением огня».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее решительно раскритиковал план израильского правительства, направленный на подготовку к полной оккупации Газы. Такая операция, по его словам, усугубит и без того катастрофическую ситуацию.
В понедельник местные СМИ начали сообщать о самых тяжелых бомбардировках за последние недели в районах к востоку от города Газа, всего через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает завершить новую расширенную наступательную операцию «довольно быстро».
В результате израильских ударов были убиты шестеро журналистов, включая видного корреспондента «Аль-Джазиры» Энеса аш-Шарифа, в палатке на территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в городе Газа, что стало самым смертоносным ударом по журналистам за время израильской кампании, продолжающейся более 22 месяцев. В ООН осудили целенаправленное убийство Израилем шести журналистов в Газе как «серьезное нарушение международного гуманитарного права».