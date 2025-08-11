Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил планы Израиля по усилению военной кампании в Газе как катастрофу, которая вот-вот случится и предложил международную коалицию под мандатом Организации Объединенных Наций для стабилизации ситуации в палестинском эксклаве.

«Заявление израильского кабинета министров о расширении своей деятельности в городе Газа и лагерях Мауаси, а также о повторной оккупации предвещает катастрофу беспрецедентной серьезности, которая вот-вот произойдет, и безрассудное стремление к перманентной войне», — заявил Макрон журналистам.

На прошлой неделе кабинет безопасности Израиля одобрил план по повторной оккупации города Газа.

Глава Франции добавил, что главными жертвами израильской политики останутся израильские заложники и мирные жители Газы: «Эта война должна закончиться сейчас с постоянным прекращением огня».