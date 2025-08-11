ПОЛИТИКА
Италия: Израиль «потерял человечность»
Министр обороны Италии назвал действия Израиля в Газе «утратой человечности», допустив санкции для принуждения Нетаньяху к миру
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / Reuters
11 августа 2025 г.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете La Stampa резко раскритиковал действия израильского правительства в палестинском секторе Газа, заявив, что израильская сторона «утратила разум и человечность».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что происходящее не является военной операцией с побочным ущербом, а представляет собой «чистое отрицание закона и основополагающих ценностей нашей цивилизации». Крозетто выразил приверженность Италии гуманитарной помощи, но отметил необходимость найти способ заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мыслить ясно», выходя за рамки простого осуждения.

На вопрос о возможных международных санкциях против Израиля Крозетто указал, что оккупация Газы и израильская эскалация на оккупированном Западном берегу представляют собой «качественный скачок», требующий решений, которые заставят Нетаньяху задуматься.

Министр уточнил, что такие меры не будут направлены против Израиля как государства, а станут способом «спасти народ от правительства, утратившего разум и человечность».

Италия продолжает поддерживать гуманитарные усилия, но, по словам Крозетто, текущая ситуация требует более решительных действий, чтобы повлиять на политику израильского руководства и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта: «Мы привержены оказанию гуманитарной помощи, но теперь мы должны найти способ заставить Нетаньяху мыслить ясно, а не только осуждать».

