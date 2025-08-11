Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете La Stampa резко раскритиковал действия израильского правительства в палестинском секторе Газа, заявив, что израильская сторона «утратила разум и человечность».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что происходящее не является военной операцией с побочным ущербом, а представляет собой «чистое отрицание закона и основополагающих ценностей нашей цивилизации». Крозетто выразил приверженность Италии гуманитарной помощи, но отметил необходимость найти способ заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мыслить ясно», выходя за рамки простого осуждения.

На вопрос о возможных международных санкциях против Израиля Крозетто указал, что оккупация Газы и израильская эскалация на оккупированном Западном берегу представляют собой «качественный скачок», требующий решений, которые заставят Нетаньяху задуматься.