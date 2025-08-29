С утра 29 августа армия Израиля наносит удары по сектору Газа. По данным палестинского агентства WAFA, в результате атак погибли не менее 21 человека.
В районе Меваси к западу от Хан-Юнуса удары пришлись по палаткам вынужденных переселенцев. Погибли 5 человек.
Еще 4 палестинца были убиты в западной части города Газа, в районе Судания. Там армия Израиля также атаковала палатки переселенцев.
В квартале Тель-эль-Хава на юго-западе Газы при бомбардировке дома погибли 5 человек. В центральном лагере Бурейдж удары по дому привели к гибели 2 палестинцев. В Дейр-эль-Балахе убиты супруги в результате атаки на их дом.
На улице Абу Хусни в Газе израильские беспилотники обстреляли скопление мирных жителей. Погибли 3 человека. Местные медики сообщают о многочисленных раненых.
Параллельно израильские силы усилили рейды на оккупированном Западном берегу. В Наблусе военные вошли в город и в лагерь беженцев аль-Айн. На улице Файсал произошли столкновения.
Солдаты открыли огонь по протестующим и применили слезоточивый газ. По данным Общества Красного Полумесяца, один человек получил тяжелое ранение в голову. Его состояние остается критическим. Еще один палестинец был избит израильскими поселенцами.
Организация сообщила, что в городе Салим близ Наблуса военные несколько часов удерживали раненого палестинца. Скорой помощи не разрешили оказать помощь.
Кроме Наблуса армия Израиля провела рейды в ряде деревень и поселков Западного берега. Сообщается о многочисленных задержаниях.