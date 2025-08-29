С утра 29 августа армия Израиля наносит удары по сектору Газа. По данным палестинского агентства WAFA, в результате атак погибли не менее 21 человека.

В районе Меваси к западу от Хан-Юнуса удары пришлись по палаткам вынужденных переселенцев. Погибли 5 человек.

Еще 4 палестинца были убиты в западной части города Газа, в районе Судания. Там армия Израиля также атаковала палатки переселенцев.

В квартале Тель-эль-Хава на юго-западе Газы при бомбардировке дома погибли 5 человек. В центральном лагере Бурейдж удары по дому привели к гибели 2 палестинцев. В Дейр-эль-Балахе убиты супруги в результате атаки на их дом.

На улице Абу Хусни в Газе израильские беспилотники обстреляли скопление мирных жителей. Погибли 3 человека. Местные медики сообщают о многочисленных раненых.