ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Палестина тонет в крови
По меньшей мере 21 палестинец погиб в секторе Газа и несколько человек были ранены на оккупированном Западном берегу в результате атак армии Израиля и нападений поселенцев
Палестина тонет в крови
Израиль убил 21 палестинца в Газе и ранил людей на Западном берегу / AA
29 августа 2025 г.

С утра 29 августа армия Израиля наносит удары по сектору Газа. По данным палестинского агентства WAFA, в результате атак погибли не менее 21 человека.

В районе Меваси к западу от Хан-Юнуса удары пришлись по палаткам вынужденных переселенцев. Погибли 5 человек.

Еще 4 палестинца были убиты в западной части города Газа, в районе Судания. Там армия Израиля также атаковала палатки переселенцев.

В квартале Тель-эль-Хава на юго-западе Газы при бомбардировке дома погибли 5 человек. В центральном лагере Бурейдж удары по дому привели к гибели 2 палестинцев. В Дейр-эль-Балахе убиты супруги в результате атаки на их дом.

На улице Абу Хусни в Газе израильские беспилотники обстреляли скопление мирных жителей. Погибли 3 человека. Местные медики сообщают о многочисленных раненых.

Читайте также

Параллельно израильские силы усилили рейды на оккупированном Западном берегу. В Наблусе военные вошли в город и в лагерь беженцев аль-Айн. На улице Файсал произошли столкновения.

Солдаты открыли огонь по протестующим и применили слезоточивый газ. По данным Общества Красного Полумесяца, один человек получил тяжелое ранение в голову. Его состояние остается критическим. Еще один палестинец был избит израильскими поселенцами.

Организация сообщила, что в городе Салим близ Наблуса военные несколько часов удерживали раненого палестинца. Скорой помощи не разрешили оказать помощь.

Кроме Наблуса армия Израиля провела рейды в ряде деревень и поселков Западного берега. Сообщается о многочисленных задержаниях.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us