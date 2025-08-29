Израильская армия заявила о начале предварительного наступления и первых этапов атаки на город Газа, отметив, что в настоящий момент «с большой силой» действует на его окраинах.
«Мы не ждем. Мы начали предварительные операции и первые этапы атаки на город Газа», — написал в пятницу представитель израильской армии Авихай Адраи в X.
Между тем, по данным Министерства здравоохранения эксклава, за последние сутки в больницы было доставлено 59 тел, а также 224 раненых.
Таким образом, по меньшей мере 63 025 палестинцев были убиты в ходе преступной войны Израиля против Газы с октября 2023 года.
Также сообщается, что за последние 24 часа еще пять палестинцев умерли от недоедания. Общее число смертей, связанных с голодом, в результате израильской блокады, достигло 322 человек, среди которых 121 ребенок.
На фоне последней эскалации Австралия и Индонезия выступили с совместным заявлением, резко осудив действия Тель-Авива. Две страны подчеркнули, что любые попытки изменить демографический состав сектора или закрепить его оккупацию незаконны и должны быть немедленно прекращены.
Совместное заявление было опубликовано в Канберре в четверг вечером по итогам 9-й встречи министров иностранных дел и обороны Австралии и Индонезии в формате «2+2». В документе содержится призыв к немедленному возобновлению режима прекращения огня, освобождению всех удерживаемых заложников и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу.
«Мы отвергаем все израильские действия и политику, направленные на захват Газы и изменение ее демографического состава, что усугубляет катастрофическую гуманитарную ситуацию. Стороны должны соблюдать международное и гуманитарное право, а гуманитарные работники — находиться под защитой», — говорится в заявлении.