Израильская армия заявила о начале предварительного наступления и первых этапов атаки на город Газа, отметив, что в настоящий момент «с большой силой» действует на его окраинах.

«Мы не ждем. Мы начали предварительные операции и первые этапы атаки на город Газа», — написал в пятницу представитель израильской армии Авихай Адраи в X.

Между тем, по данным Министерства здравоохранения эксклава, за последние сутки в больницы было доставлено 59 тел, а также 224 раненых.

Таким образом, по меньшей мере 63 025 палестинцев были убиты в ходе преступной войны Израиля против Газы с октября 2023 года.

Также сообщается, что за последние 24 часа еще пять палестинцев умерли от недоедания. Общее число смертей, связанных с голодом, в результате израильской блокады, достигло 322 человек, среди которых 121 ребенок.