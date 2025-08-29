Сотни сотрудников ООН призвали руководителя офиса по правам человека Фолькера Тюрка и генсека Антониу Гутерриша признать вторжение Израиля в Газу геноцидом.
В письме, которое приводит агентство Reuters, более 500 сотрудников потребовали от руководителей ООН занять четкую и публичную позицию, утверждая, что масштаб и жестокость конфликта соответствуют юридическому определению геноцида.
Письмо предупреждает: молчание подорвет доверие к ООН. Авторы обращения напомнили о неспособности организации действовать во время геноцида в Руанде в 1994 году, когда погибло более миллиона человек.
«ООН несет сильную юридическую и моральную ответственность за осуждение актов геноцида», — написали сотрудники.
Фолькер Тюрк ранее осуждал действия Израиля, указывая на растущую угрозу совершения тяжких преступлений. В ответ на письмо он признал, что ситуация в Газе «потрясла нас всех до глубины души». Он отметил, что понимает разочарование сотрудников из-за неспособности мирового сообщества положить конец войне, но призвал сотрудников не терять надежды.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает полностью поддерживать Тюрка, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Однако он подчеркнул, что официально назвать событие геноцидом может только компетентный юридический орган — Международный суд ООН.
Министерство иностранных дел Израиля отклонило письмо, заявив, что не реагирует на «ложные и беспочвенные» обвинения сотрудников ООН.
Израиль утверждает, что якобы «действует в целях самообороны». Однако, по данным Минздрава Газы, с начала вторжения израильские военные убили почти 63 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.
Правозащитные организации, такие как Amnesty International, и независимый эксперт ООН Франческа Альбанезе уже называют кампанию Израиля геноцидом. Но сама ООН избегает этого термина, утверждая, что решение должно принимать международное правосудие. Дело, инициированное Южной Африкой в Международном суде ООН, пока не рассмотрено по существу.