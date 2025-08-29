ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Сотрудники ООН требуют наказать Израиль
Сотни работников ООН потребовали от руководства организации признать действия Израиля геноцидом
Сотрудники ООН требуют наказать Израиль
Мать погибшего от израильских ударов жителя Газы / Reuters
29 августа 2025 г.

Сотни сотрудников ООН призвали руководителя офиса по правам человека Фолькера Тюрка и генсека Антониу Гутерриша признать вторжение Израиля в Газу геноцидом.

В письме, которое приводит агентство Reuters, более 500 сотрудников потребовали от руководителей ООН занять четкую и публичную позицию, утверждая, что масштаб и жестокость конфликта соответствуют юридическому определению геноцида.

Письмо предупреждает: молчание подорвет доверие к ООН. Авторы обращения напомнили о неспособности организации действовать во время геноцида в Руанде в 1994 году, когда погибло более миллиона человек. 

«ООН несет сильную юридическую и моральную ответственность за осуждение актов геноцида», — написали сотрудники.

Фолькер Тюрк ранее осуждал действия Израиля, указывая на растущую угрозу совершения тяжких преступлений. В ответ на письмо он признал, что ситуация в Газе «потрясла нас всех до глубины души». Он отметил, что понимает разочарование сотрудников из-за неспособности мирового сообщества положить конец войне, но призвал сотрудников не терять надежды.

Читайте также

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает полностью поддерживать Тюрка, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Однако он подчеркнул, что официально назвать событие геноцидом может только компетентный юридический орган — Международный суд ООН.

Министерство иностранных дел Израиля отклонило письмо, заявив, что не реагирует на «ложные и беспочвенные» обвинения сотрудников ООН. 

Израиль утверждает, что якобы «действует в целях самообороны». Однако, по данным Минздрава Газы, с начала вторжения израильские военные убили почти 63 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.

Правозащитные организации, такие как Amnesty International, и независимый эксперт ООН Франческа Альбанезе уже называют кампанию Израиля геноцидом. Но сама ООН избегает этого термина, утверждая, что решение должно принимать международное правосудие. Дело, инициированное Южной Африкой в Международном суде ООН, пока не рассмотрено по существу.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us