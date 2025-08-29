Сотни сотрудников ООН призвали руководителя офиса по правам человека Фолькера Тюрка и генсека Антониу Гутерриша признать вторжение Израиля в Газу геноцидом.

В письме, которое приводит агентство Reuters, более 500 сотрудников потребовали от руководителей ООН занять четкую и публичную позицию, утверждая, что масштаб и жестокость конфликта соответствуют юридическому определению геноцида.

Письмо предупреждает: молчание подорвет доверие к ООН. Авторы обращения напомнили о неспособности организации действовать во время геноцида в Руанде в 1994 году, когда погибло более миллиона человек.

«ООН несет сильную юридическую и моральную ответственность за осуждение актов геноцида», — написали сотрудники.

Фолькер Тюрк ранее осуждал действия Израиля, указывая на растущую угрозу совершения тяжких преступлений. В ответ на письмо он признал, что ситуация в Газе «потрясла нас всех до глубины души». Он отметил, что понимает разочарование сотрудников из-за неспособности мирового сообщества положить конец войне, но призвал сотрудников не терять надежды.