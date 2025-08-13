Совокупный государственный долг США превысил $37 триллионов. Это рекордный показатель за всю историю страны.
Такие данные, как сообщает NBC News, содержатся в отчете американского Министерства финансов, опубликованном во вторник. Отмечается, что они «отражают ускоренный рост долговой нагрузки и увеличение финансового давления на налогоплательщиков».
По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, сделанным в январе 2020 года, отметка в $37 триллионов должна была быть достигнута лишь после 2030 финансового года. Однако рост задолженности ускорился из-за пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году, когда федеральное правительство при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене активно занимало средства для стабилизации экономики и поддержки восстановления.
Дополнительное ускорение роста долга связано с новыми расходами, одобренными после подписания Трампом закона о снижении налогов и увеличении государственных расходов. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, этот пакет добавит к госдолгу $4,1 триллион в течение следующего десятилетия.
По данным исследовательского центра Pew Research Center, госдолг превышает размер всей экономики США: на конец II квартала 2025 года ВВП страны составлял $30.3 триллиона, а госдолг — $36.2 триллиона.
Обслуживание долга стало одной из крупнейших статей федерального бюджета: процентные платежи, превышающие $1 триллион в годовой задолженности, превосходят расходы на оборону и здравоохранение.