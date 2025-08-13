ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Госдолг США превысил $37 триллионов
Это рекордный показатель в истории страны
Госдолг США превысил $37 триллионов
Госдолг США превысил $37 триллионов / Reuters
13 августа 2025 г.

Совокупный государственный долг США превысил $37 триллионов. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Такие данные, как сообщает NBC News, содержатся в отчете американского Министерства финансов, опубликованном во вторник. Отмечается, что они «отражают ускоренный рост долговой нагрузки и увеличение финансового давления на налогоплательщиков».

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, сделанным в январе 2020 года, отметка в $37 триллионов должна была быть достигнута лишь после 2030 финансового года. Однако рост задолженности ускорился из-за пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году, когда федеральное правительство при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене активно занимало средства для стабилизации экономики и поддержки восстановления.

Читайте также

Дополнительное ускорение роста долга связано с новыми расходами, одобренными после подписания Трампом закона о снижении налогов и увеличении государственных расходов. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, этот пакет добавит к госдолгу $4,1 триллион в течение следующего десятилетия.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, госдолг превышает размер всей экономики США: на конец II квартала 2025 года ВВП страны составлял $30.3 триллиона, а госдолг — $36.2 триллиона.

Обслуживание долга стало одной из крупнейших статей федерального бюджета: процентные платежи, превышающие $1 триллион в годовой задолженности, превосходят расходы на оборону и здравоохранение.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us