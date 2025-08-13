Когда Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в Аляске в эту пятницу, за столом переговоров, вероятно, не будет опытных специалистов по России. Все из-за масштабных сокращений в Белом доме и Госдепартаменте, которые курировал Илон Маск — с начала года его департамент DOGE уволил сотни экспертов, которые отвечали за Россию и Украину, пишет Financial Times (FT).
Опрошенные изданием опытные дипломаты утверждают, что у президента сейчас нет ни одного советника с глубокими знаниями по России или Украине.
Газета уточняет: с начала своего второго президентского срока Трамп сделал ставку на личную преданность, а не на профессионализм — поэтому он убрал карьерных чиновников и сократил значительную часть федерального аппарата. Переговоры с Москвой теперь ведет не дипломат, а девелопер Стив Уиткофф — у него нет опыта во внешней политике, подчеркивает FT.
В обычных условиях Совет национальной безопасности (СНБ) возглавлял бы тщательную подготовку к такой встрече высокого уровня. Но администрация Трампа резко сократила СНБ, выдавив десятки специалистов по внешней политике и безопасности. Госдепартамент также потерял более 1300 сотрудников в прошлом месяце, включая аналитиков по России и Украине.
Бывший президент Ассоциации американской дипломатической службы Эрик Рубин оценивает, что с января свои посты покинула четверть дипломатов. Многие ключевые должности — включая посты послов в Москве и Киеве — остаются вакантными.
Президент никого не слушает
Белый дом защищает сокращения, утверждая, что более компактная структура ускоряет принятие решений. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли настаивает, что Трамп по-прежнему получает советы от своей «талантливой команды национальной безопасности», включая представителей Госдепартамента, СНБ и разведсообщества. Госсекретарь Марко Рубио также исполняет обязанности советника по нацбезопасности.
Однако на деле у президента США банально нет людей с глубоким уровнем экспертизы, которые понимают как вести переговоры с Москвой и Киевом. Сам Трамп уверен, что может найти подход к Путину, однако прошлые его встречи с Путиным вызвали бурю критики.
Так, на саммите в Хельсинки в 2018 году путин публично поддержал отрицание Путиным вмешательства в выборы, проигнорировав выводы американских спецслужб. Бывший советник Фиона Хилл даже думала инсценировать медицинский приступ, чтобы остановить мероприятие, пишет FT.
Эксперты предупреждают: отсутствие профессионалов может сделать Трампа уязвимым перед мастерством Путина вести подробные и жесткие дискуссии. Бывший посол США Дэниел Фрид считает, что президенту нужен человек, способный вовремя подать сигнал об опасной ошибке.