Когда Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в Аляске в эту пятницу, за столом переговоров, вероятно, не будет опытных специалистов по России. Все из-за масштабных сокращений в Белом доме и Госдепартаменте, которые курировал Илон Маск — с начала года его департамент DOGE уволил сотни экспертов, которые отвечали за Россию и Украину, пишет Financial Times (FT).

Опрошенные изданием опытные дипломаты утверждают, что у президента сейчас нет ни одного советника с глубокими знаниями по России или Украине.

Газета уточняет: с начала своего второго президентского срока Трамп сделал ставку на личную преданность, а не на профессионализм — поэтому он убрал карьерных чиновников и сократил значительную часть федерального аппарата. Переговоры с Москвой теперь ведет не дипломат, а девелопер Стив Уиткофф — у него нет опыта во внешней политике, подчеркивает FT.

В обычных условиях Совет национальной безопасности (СНБ) возглавлял бы тщательную подготовку к такой встрече высокого уровня. Но администрация Трампа резко сократила СНБ, выдавив десятки специалистов по внешней политике и безопасности. Госдепартамент также потерял более 1300 сотрудников в прошлом месяце, включая аналитиков по России и Украине.

Бывший президент Ассоциации американской дипломатической службы Эрик Рубин оценивает, что с января свои посты покинула четверть дипломатов. Многие ключевые должности — включая посты послов в Москве и Киеве — остаются вакантными.