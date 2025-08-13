Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 августа призвал страдающих от засухи иранцев выступить против своего правительства, пообещав, что израильские технологии в сфере водоснабжения смогут преобразить страну после смены режима.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Нетаньяху обратился к «гордому народу Ирана», обвинив его лидеров в том, что они якобы тратят ресурсы на войну, пока граждане «переживают сильнейшую засуху за столетие‎»‎.

Он напомнил, что президент Ирана недавно признал острый дефицит воды, электричества и финансов.

«Все рушится, — отметил Нетаньяху. — В эту изнуряющую жару вы не можете дать своим детям чистую, холодную воду».

Иран действительно переживает страшную засуху, а объем осадков в последние месяцы снизился на 40%. Власти снизили давление воды по всей стране, а веерные отключения электричества парализовали заводы, уже страдающие от жестких западных санкций. Уровень недовольства правительством также крайне высок, однако пока не доходит до массовых протестов и восстаний.