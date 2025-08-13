Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 августа призвал страдающих от засухи иранцев выступить против своего правительства, пообещав, что израильские технологии в сфере водоснабжения смогут преобразить страну после смены режима.
В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Нетаньяху обратился к «гордому народу Ирана», обвинив его лидеров в том, что они якобы тратят ресурсы на войну, пока граждане «переживают сильнейшую засуху за столетие».
Он напомнил, что президент Ирана недавно признал острый дефицит воды, электричества и финансов.
«Все рушится, — отметил Нетаньяху. — В эту изнуряющую жару вы не можете дать своим детям чистую, холодную воду».
Иран действительно переживает страшную засуху, а объем осадков в последние месяцы снизился на 40%. Власти снизили давление воды по всей стране, а веерные отключения электричества парализовали заводы, уже страдающие от жестких западных санкций. Уровень недовольства правительством также крайне высок, однако пока не доходит до массовых протестов и восстаний.
Нетаньяху подчеркнул: Израиль перерабатывает 90% сточных вод и считается мировым лидером в опреснении. Премьер пообещал, что после «освобождения» Ирана израильские специалисты «заполнят каждый город» современными технологиями переработки и опреснения воды.
Впрочем, Израиль проводит обратную политику в Газе: израильские военные намеренно разрушили все опреснительные установки в секторе, запретили ввоз ремонтного оборудования, а также взорвали все трубопроводы, ведущие в Газу. Более 200 человек уже скончались от недоедания и обезвоживания.
Иранцы резко раскритиковали предложения Нетаньяху, отметив, что не нуждаются в помощи Израиля и вместо этого призвали прекратить оккупацию Палестины и снять блокаду с Газы.
В июне, во время израильских обстрелов Ирана, Нетаньяху также призывал иранцев к восстанию и свержению режима. Однако, как отмечают западные СМИ, большинство иранцев внутри страны публично отвергли иностранные призывы — неприятие израильской оккупации Газы в Иране гораздо сильнее, чем неприятие собственного правительства.