Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт способен «‎‎парализовать Украину всего за один день», перекрыв поставки газа и электроэнергии. В интервью YouTube-каналу «Patriot» Орбан подчеркнул: Украина сильно зависит от венгерской энергетики.

«Если произойдет авария, упадут несколько опор или порвутся провода — Украина встанет», — отметил премьер. Тем не менее он подчеркнул, что Будапешт не пойдет на такой шаг, поскольку хаос на украинской территории создаст угрозу и для самой Венгрии.

Заявления Орбана прозвучали на фоне его уверенности, что Россия уже выиграла войну. Он назвал дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада «‎‎бессмысленной» и утверждает, что Украина якобы не способна функционировать без масштабного внешнего финансирования.

«Мы платим им пенсии, зарплаты госслужащих, содержим государственные службы. Мы финансируем их армию, — отметил он. — Без нас, без Запада Украина не продержалась бы и дня».

Примечательно, что экономика самой Венгрии остается дотационной и держится за счет крупных вливаний со стороны Брюсселя. C 2022 по 2025 годы Будапешт получил порядка $10 млрд, еще около $18 млрд заморожены на счетах ЕС.

Находясь у власти с 2010 года, Орбан сохранил тесные связи с Москвой даже после начала российско-украинской войны в 2022 году. Он отказался подписывать недавнее заявление ЕС, поддерживающее право Украины самостоятельно определять свое будущее. Вместо этого он предупредил: Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.