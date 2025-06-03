По оценке The New York Times, украинская операция «Паутина» наглядно показала, что даже стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, не защищены от ударов простейших беспилотников. Издание подчеркивает, что один дрон стоимостью около $600 оказался способен вывести из строя самолет, оцениваемый в более чем $100 млн.

Операция, по мнению аналитиков, не только нарушила ощущение безопасности в глубине российской территории, но и повлияла на глобальные представления о стабильности и стратегическом сдерживании.

«Украинцы вывели войну на новый уровень», — заявила NYT Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна и бывшая заместитель помощника министра обороны США. Она отметила, что Украина демонстрирует, как можно добиваться стратегического эффекта за счет координации дешевых дронов.

Представитель одного из европейских минобороны, с которым беседовало издание, сообщил, что эти удары уже стали поводом для обсуждения уязвимости военных объектов и корректировки оборонных концепций внутри НАТО.

По данным MSNBC, атака украинских дронов может подорвать саму основу ядерного сдерживания — доктрину, при которой обладание стратегической авиацией считается гарантией ответного удара.

Сэмюэл Бендетт из Центра анализа военно-морских проблем (CNA) считает, что американские военные базы по всему миру уязвимы для подобных ударов. Он отмечает, что большинство из них не имеют полноценной защиты от беспилотников малой дальности.

Бывший офицер армии США Александр Виндман также предупреждает, что многомиллиардный проект «Золотой купол», инициированный Дональдом Трампом для защиты от ракет, может оказаться бесполезным. По его словам, приоритетом должна стать защита стратегических объектов от атак дронов.