«Дело Навального» уже аукается России

Европейские власти наращивают санкционное давление на Россию из-за обвинений в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике Charite.

Пока что о возможном введении санкций объявил только министр иностранных дел Хайко Маас, представляющий социал-демократов. Правда, для этого, по словам Мааса, должно быть доказано, что российские госорганы стоят за попыткой отравления Навального. К немедленному политическому ответу на действия Москвы призвали и немецкие оппозиционеры из «Свободной демократической партии» Кристиана Линднера и «Союза 90 – зеленых».

Маас в своем официально заявлении подчеркнул, что немецкие власти должны в ситуации с Навальным поступить так же, как они поступили в ответ на убийство Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине в августе 2019 года. Обвинение в убийстве было предъявлено гражданину России, а Германия выслала двух российских дипломатов, которые, по утверждению немецкой разведки, были сотрудниками внешней разведки (Москва ответила симметрично, выслав двух немецких дипломатов. Каким образом европейский истеблишмент должен действовать в случае с Навальным, будет решаться на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза.

На фоне импульсивной европейской реакции обращает на себя внимание американская дипломатия. Президент Дональд Трамп, отвечая на брифинге вопрос о том, каким будет ответ США, заявил, что он «изучит вопрос» вместе с госсекретарем Майком Помпео. Но не озвучил никаких подробностей.

Разумеется, это вызвало ожидаемую критику со стороны демократов, обвинивших Трампа в чрезмерной мягкости по отношению к России. Однако в штабе республиканцев напоминают, что США, напротив, оперативно присоединились к другим странам в скоординированном дипломатическом ответе на отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, в котором также была обвинена Москва. Американская сторона выслала из страны 60 российских дипломатов. И именно этот факт чиновники администрации Трампа сейчас с гордостью вспоминают как доказательство того, что США жестко относятся к России, несмотря на политическую критику.

«Вагнер», иеговисты и морские пехотинцы

Американские конгрессмены с начала года разработали несколько законопроектов, направленных на политическое давление на Москву. Один из самых известных – это билль, направленный против московского бизнесмена Евгения Пригожина, который был внесен на рассмотрение Палаты представителей в начале июня.

Автор законопроекта, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Энгель Элиот (кстати, его предки были выходцами из Российской империи), напрямую связывает Пригожина с финансированием частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и возлагают на бизнесмена вину за вмешательство в президентские выборы в 2016 году и промежуточные выборы в 2018 году. Пятеро авторов законопроекта предлагают США и Евросоюзу осудить «попытки России пагубно влиять на внутреннюю политику и стимулировать волнения в США и ее государствах-союзниках», а также ввести персональные санкции в отношении Пригожина и аффилированных с ним лиц.

Законопроект пока что находится на рассмотрении Комитета по иностранным делам Палаты представителей. В этом же комитете сейчас, что называется «под сукном», находится еще несколько законопроектов, нацеленных против России. Их авторы требуют наказать Москву дипломатическими санкциями не за «вмешательство» во внутренние дела иных стран, а за нарушения прав человека. Причем между текстами подобных документов, разработанными разными парламентариями, курсируют одни и те же примеры, которые даже для большинства россиян остаются малоизвестными.

Скажем, покушение на убийство калининградского журналиста и бывшего издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, в котором обвиняют бывшего сотрудника полиции. Или приговор московскому активисту Константину Котову, осужденному за нарушение правил проведения массовых протестных акций.

Наиболее любопытное в этом ряду дело датского иеговиста Денниса Кристенсена, приговоренного еще в 2019 году к шести годам лишения свободы за «организацию деятельности экстремистской организации». Все эти дела упоминаются, в частности, в законопроектах, разработанных уже упомянутым Энгелем Элиотом, а также сенатором-демократом Бенджамином Кардином (как и у Элиота, его предки были мигрантами из Российской империи).

Еще два законопроекта, разработанные сенаторами Гэри Питерсом и Джоном Корнином, обязывают власти США ввести санкции в отношении России из-за уголовного преследования двух американских граждан. Это осужденный за шпионаж Пол Уилан и осужденный за нападение на полицейских техасский студент Тревор Рид (оба, кстати, – ветераны американской морской пехоты).

Сенаторы требуют официально, на уровне федеральных законов, признать оба уголовных дела политическими мотивированными и также ввести в отношении Москвы жесткие дипломатические санкции.

Вашингтонский «бешеный принтер»

Из приведенных выше примеров становится очевидно, что американский истеблишмент не преминет использовать «дело Навального» как еще один инструмент для давления на Москву, вне зависимости от позиции администрации Дональда Трампа. Для антироссийски настроенной части парламентариев (их большинство, разумеется, среди демократов) лучшего повода и придумать сложно.

Пока сложно предположить, насколько жестким будет санкционное давление: пойдет ли речь о персональных или секторальных санкциях. В любом случае, пока что это имеет лишь обратный эффект – в обществе растет антизападный запрос, усиливается антизападная риторика элиты, а также идет консолидация России с другой страной, в отношении которой в 2018 году американские санкции вводились из-за дела пастора Эндрю Брансона, арестованного по обвинению в организации антиправительственного вооруженного переворота, а в 2019 году – из-за жесткого противодействия вооруженному подполью на северо-востоке Сирии… которое американцы поддерживают и считают легитимным.

Отметим, что еще в марте, когда на планете только разгоралась пандемии коронавируса, президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» заявлял: «Торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию… [Необходимо] создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». Однако лидеры западного мира не только не прислушались к российскому президенту, но и продолжают генерировать новые экономические ограничения.