В лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос в четверг вспыхнул очередной крупный пожар, почти полностью уничтоживший все, что осталось после предыдущих двух. Это стало третьим возгоранием за последние двое суток, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщает местное информагентство ANA, огонь вспыхнул сразу в трех разных точках лагеря. Очередной пожар на греческом острове вызвал панику и страх у 12 500 проживающих в Мориа беженцев. К тушению огня привлечены не только пожарные расчеты, но и авиация. Тысячи мигрантов оказались на улице и прошлую ночь и спали под открытым небом.

С прошлой недели лагерь Мориа был закрыт на карантин из-за выявления 35 случаев заражения коранавирусом. Накануне в разных точках лагеря на острове Лесбос вспыхнули пожары. Обстоятельства еще не установлены, но предварительно власти считают, что причиной стал поджог. Полиция установила заграждения вокруг территории с тем, чтобы не допустить выхода беженцев за пределы лагеря.