Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Вучича.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», - сказал Вучич в эфире сербского телеканала RTS.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры по урегулированию ситуации в Косово, по итогам которых произошел дипломатический скандал между Россией и Сербией. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на следующий день опубликовала на своей странице в Facebook фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете на расстоянии. К этой фотографии Захарова добавила скриншот кадра из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова порекомендовала тем, кого пригласят в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором снимке. Пользователи соцсетей раскритиковали публикацию.

В ответ министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением поста Захаровой и назвал его демонстрацией «мелкой злобы», после чего российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для разъяснения ситуации.

Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что «единственное, что в нем содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».