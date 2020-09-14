В России в минувшие выходные завершился единый день голосования, выборы впервые продолжались три дня. При этом голоса, поданные в первые два дня, засчитывались как досрочное голосование.

В большинстве регионов на выборах губернаторов, как пишет «Медуза», победу одержали действующие главы или назначенные врио, а в региональных собраниях большинство голосов получила «Единая Россия». Например, в Архангельской области Александр Цыбульский заручился поддержкой 69,6% избирателей, в Пермском крае за Дмитрия Махонина проголосовали 75,69%. На выборах главы Иркутской области по итогам подсчета бюллетеней врио губернатора Игорь Кобзев набрал 60,78% голосов, а его основной конкурент, кандидат от КПРФ и депутат Госдумы Михаил Щапов, - всего лишь 26,24%.

По результатам обработки 96% протоколов избирательных комиссий, на выборах президента Татарстана лидирует выдвинутый «Единой Россией» действующий глава республики Рустам Минниханов, набравший 84,73% голосов избирателей.

Однако в некоторых регионах правящая партия достаточной для победы поддержкой избирателей не заручилась. «Единая Россия» потеряла большинство в Новосибирске. В городской совет прошел Сергей Бойко, глава регионального штаба Алексея Навального. В Томске победу также одержала глава городского отделения штаба оппозиционного политика Ксения Фадеева. Правящая партия в гордуме абсолютное большинство утратила.

В Тамбове большинство голосов получила партия «Родина». По предварительным данным, депутатами городской думы избраны все кандидаты, выдвинутые от «Родины» по одномандатным округам. Кроме того, она получила большинство голосов избирателей и по партийным спискам.

По итогам голосования председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о «беспрецедентно малом» числе жалоб. В то же время председатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил о более тысячи обращений из 57 регионов о возможных незаконных действиях на выборах. Зафиксированы случаи намеренного искажения результатов, непредусмотренных вскрытий пакетов, а также нарушения работы с бюллетенями досрочного голосования.

В Воронежской области, например, на территории УИК №808 вспыхнул пожар, который уничтожил все бюллетени на выборах депутатов региональной думы. А прокремлевский политолог Алексей Мухин объявил победителем губернаторских выборов в Хабаровском крае Михаила Дегтярева, хотя выборов там не было.