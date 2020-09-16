Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза, сообщает Haqqin.Az со ссылкой на данные Минобороны Азербайджана.

По сведениям ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

«Позиции азербайджанской армии также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов», - указано в сообщении Минобороны.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

В приграничных столкновениях погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.