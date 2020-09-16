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Венесуэла сбила перевозивший наркотики американский самолет
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что страна не допустит использования его воздушного пространства «в целях незаконного оборота наркотиков из Колумбии»
Венесуэла сбила перевозивший наркотики американский самолет
Фото: Twitter  / Others
16 сентября 2020 г.

Военные Венесуэлы сбили перевозивший наркотики самолет с регистрационным номером США, передают «Ведомости» со ссылкой на публикацию министра внутренних дел страны Нестора Ревероля в его аккаунте в Twitter.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», – сообщил Ревероль.

Глава МВД опубликовал фотографии сбитого самолета, отметив, что Венесуэла контролирует свое воздушное пространство и не допустит его использования «в целях незаконного оборота наркотиков из Колумбии как крупнейшего в мире производителя кокаина».

В июне в Венесуэле военные сбили частный американский самолет марки Hawker 800, который также нелегально пересек воздушное пространство страны. По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков.

С 2013 году по указу президента Николаса Мадуро в Венесуэле разрешено сбивать самолеты наркоторговцев, которые оказались в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был его предшественник Уго Чавес.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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