Военные Венесуэлы сбили перевозивший наркотики самолет с регистрационным номером США, передают «Ведомости» со ссылкой на публикацию министра внутренних дел страны Нестора Ревероля в его аккаунте в Twitter.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», – сообщил Ревероль.

Глава МВД опубликовал фотографии сбитого самолета, отметив, что Венесуэла контролирует свое воздушное пространство и не допустит его использования «в целях незаконного оборота наркотиков из Колумбии как крупнейшего в мире производителя кокаина».

В июне в Венесуэле военные сбили частный американский самолет марки Hawker 800, который также нелегально пересек воздушное пространство страны. По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков.

С 2013 году по указу президента Николаса Мадуро в Венесуэле разрешено сбивать самолеты наркоторговцев, которые оказались в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был его предшественник Уго Чавес.