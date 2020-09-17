Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты обнаружили следы яда из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера Алексея Навального в Томске, цитирует «Медуза» публикацию соратников политика в его Instagram.

На видеозаписи, сделанной, как утверждается, 20 августа через час после известия об отравлении Навального, запечатлен процесс осмотра номера, при котором также присутствовал адвокат.

«Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», - сказано в публикации.

2 сентября власти Германии сделали официальное заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок».

4 сентября немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда были найдены в том числе на бутылке воды, из которой пил Навальный. При этом газета уточнила, что политик пил из бутылки после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.

В прошлый понедельник, 14 сентября, правительство Германии сообщило, что две лаборатории – в Швеции и Франции - независимо друг от друга подтвердили, что критик Кремля был отравлен веществом группы «Новичок», и повторно призвало Москву к сотрудничеству.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда онвозвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в Советском Союзе в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

Считается, что вещества из этой группы в пять-десять раз более смертоносны, чем VX и зарин, хотя до 2018 года, когда «Новичок» был использован в Великобритании, как считают местные власти, для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, о случаях их применения известно не было.

Использование любого химического вещества в качестве оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.