КУЛЬТУРА
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Турецкие курорты стали местом притяжения для российских олигархов
У небольшой пристани Cruise Port в турецком Мармарисе бросила якорь яхта российского миллиардера Леонида Михельсона. До этого в Бодрум прибыло шестиэтажное судно, принадлежащее бизнесмену Роману Абрамовичу
Турецкие курорты стали местом притяжения для российских олигархов
Яхта главы компании "Новатэк" Леонида Михельсона стоимостью 130 млн долларов / Others
18 сентября 2020 г.

В Мармарис, один из самых известных курортов Турции, обойдя окрестности Муглы, прибыла яхта класса люкс Pacific под флагом Каймановых островов.

Судно длиной 86 и шириной 16 метров принадлежит известному российскому бизнесмену, главе компании «Новатэк» Леониду Михельсону. Яхта бросила якорь у небольшой пристани Cruise Port.

На протяжении августа и сентября она будет совершать прогулочные туры по заливам и бухтам Муглы, а затем после пополнения запасов горючего и продуктов покинет курорт.

На яхте имеется шесть кают, в которых могут разместиться 12 пассажиров. Команда и обслуживающий персонал насчитывает 28 человек.

Палуба судна выполнена из тика, навесы и крыша из алюминия, корпус сделан из стали. На яхте есть СПА-салон, сауна, лифт, взлетно-посадочная площадка для вертолета, бассейн и джакузи, подводное освещение, гараж и спортивный зал.

Ранее в другой известный турецкий курортный город Бодрум прибыла яхта Eclipse, принадлежащая миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу.

Поскольку мега-яхта длиной 164 и шириной 22 метра не могла вместиться в порту Бодрума, она бросила якорь на пристани городка Ялыкавак. Скоростные катера шестиэтажной яхты проверили пристань на безопасность.

Судно стоимостью 340 миллионов евро оснащено вертолетной площадкой и бассейном. Кроме того, в ней есть каюты класса люкс, сверхмалая подводная лодка и спортивный зал.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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