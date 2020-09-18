В Мармарис, один из самых известных курортов Турции, обойдя окрестности Муглы, прибыла яхта класса люкс Pacific под флагом Каймановых островов.

Судно длиной 86 и шириной 16 метров принадлежит известному российскому бизнесмену, главе компании «Новатэк» Леониду Михельсону. Яхта бросила якорь у небольшой пристани Cruise Port.

На протяжении августа и сентября она будет совершать прогулочные туры по заливам и бухтам Муглы, а затем после пополнения запасов горючего и продуктов покинет курорт.

На яхте имеется шесть кают, в которых могут разместиться 12 пассажиров. Команда и обслуживающий персонал насчитывает 28 человек.

Палуба судна выполнена из тика, навесы и крыша из алюминия, корпус сделан из стали. На яхте есть СПА-салон, сауна, лифт, взлетно-посадочная площадка для вертолета, бассейн и джакузи, подводное освещение, гараж и спортивный зал.

Ранее в другой известный турецкий курортный город Бодрум прибыла яхта Eclipse, принадлежащая миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу.

Поскольку мега-яхта длиной 164 и шириной 22 метра не могла вместиться в порту Бодрума, она бросила якорь на пристани городка Ялыкавак. Скоростные катера шестиэтажной яхты проверили пристань на безопасность.

Судно стоимостью 340 миллионов евро оснащено вертолетной площадкой и бассейном. Кроме того, в ней есть каюты класса люкс, сверхмалая подводная лодка и спортивный зал.