Армения рассматривает возможность передачи управления Зангезурским коридором иностранной логистической компании. Об этом заявил замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян, подчеркнув, что решение может быть реализовано, если оно «соответствует заявленным принципам» Еревана.

Комментарий прозвучал на фоне четырехчасовой встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби, где, как сообщают источники, тема коридора была одной из ключевых.

Зангезурский коридор связывает основной Азербайджан с эксклавом Нахчыван через юг Армении и долгое время оставался предметом споров. По информации CaucasusWarReport, «сделка», предложенная Вашингтоном, предполагает, что контроль над маршрутом будет передан частной американской компании. Он должен одновременно гарантировать безопасность Азербайджана и сохранить суверенитет Армении. При этом Россия и Иран исключаются из процесса.

В Ереване подчеркивают, что обсуждение коридора связано с подготовкой к подписанию мирного соглашения между двумя странами. К марту Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта, включая преамбулу, оставив открытыми лишь вопросы международных исков и размещения третьих сторон. Обе стороны заявили о прогрессе по итогам переговоров в ОАЭ, включая тему делимитации границ.

В Турции позитивно оценивают сдвиги в подходе Армении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля заявил: «Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции». По его словам, развитие региона представляет интерес и для Ирана, и для всей Южно-Кавказской архитектуры.

При этом в Госдепартаменте США от комментариев о конкретном плане и участии в нем американских компаний воздержались, лишь подтвердив «поддержку усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе».