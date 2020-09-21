В селе Чайка Киевской области состоялась церемония открытия крымскотатарского культурного центра «Бирлик» (Единство), сообщает агентство Anadolu.

На мероприятии присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также посол Турции в Киеве Ягмур Ахмед Гюльдере.

«После аннексии Крыма около 25-30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть свою родину и переехать в другие регионы Украины. Открытие таких центров имеет большое значение для проживающих здесь крымских татар с точки зрения сохранения обычаев и культурных традиций. Спасибо тем, кто помог открыть этот центр», - сказал Джемилев.

Также значимость центра отметил и глава представительного национального органа крымских татар Рефат Чубаров. «Период Крымского ханства насчитывает 350 лет. Это немалый срок государственности. На сегодняшний день крымские татары живут в своей стране, но не на своей земле. Поэтому роль подобных проектов особо важна», - подчеркнул Чубаров.

Посол Турции в Киеве Ягмур Ахмед Гюльдере, со своей стороны, отметил трудности, с которыми пришлось столкнуться крымским татарам в разное время. «Крымские татары не одиноки и никогда не были забыты. Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку крымскотатарскому народу, как делала это ранее. Сегодня утром МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с осуждением российским судом группы крымских татар», - сказал посол.

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Центр «Мемориал» признает всех фигурантов дела политзаключенными. Правозащитники связывают уголовное преследование с позицией организации против аннексии Крыма РФ. В Украине «Хизб ут-тахрир» имеет легальный статус. Киев резко осуждает преследования участников организации властями РФ.