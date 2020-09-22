ПОЛИТИКА
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Путин распорядился вернуть политруков
О планах создать в Росгвардии «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения» сообщалось еще в марте 2020 года
Путин распорядился вернуть политруков
Фото: Reuters / Others
22 сентября 2020 г.

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Соответствующий указ, который вступает в силу с 21 сентября 2020 года, опубликован на сайте правовых актов.

Как передает «Медуза», о планах создать в Росгвардии «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения» глава ведомства Виктор Золотов сообщал еще в марте.

Кроме того, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Как указано на сайте военного ведомства, в обязанности ГВПУ входит «поддержание морально-политического состояния [военных], воинской дисциплины», «формирование идейно убежденной личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов», а также «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».

Как пишет «Коммерсант», воинская должность политических руководителей существовала в советской армии с 1919 по 1942 год. В их обязанности входил политический контроль за действиями командиров подразделений, а также работа по правильному идеолого-политическому воспитанию и поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава. Впоследствии вместо политруков был введен институт замполитов с функциями воспитательной работы. Он просуществовал в вооруженных силах вплоть до распада СССР. Главное военно-политическое управление было воссоздано в Минобороны РФ в 2018 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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