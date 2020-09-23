Около 300 жителей села Красноармейское, входящего в округ Махачкалы, вышли во вторник на акцию протеста против начала строительства на землях, которые они считают своими, сообщает «Медуза» со ссылкой на газету «Черновик».

Для того, чтобы они не могли воспрепятствовать стройке, участок огородили сотрудники Росгвардии, к месту подъехали полицейские машины.

Между местными жителями и сотрудниками ОМОНа произошли стычки. По заявлениям очевидцев, силовики открыли огонь в воздух из травматического оружия после того, как протестующие начали кидать в них камни. Кроме того, чтобы разогнать митингующих, омоновцы применили слезоточивый газ, использовали электрошокеры, а также избивали людей дубинками.

В результате столкновений сотрудниками правоохранительных органов были задержаны около 20 человек, несколько получили ранения и травмы.

По словам местной жительницы, силовики «врывались в дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения». «Один парень-инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него еще выстрелили, в итоге забрали на скорой. Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину. Потом подъехали еще машины полиции, ездили по улицам и искали людей», - рассказала она.

В июле 2020 года жители Красноармейского уже проводили протестные акции, требуя разрешить им строить дома на этих землях.

Спор за земельные участки между граничащими селами Красноармейское и Семендер длится уже более 10 лет. Конфликтная ситуация в селе сложилась из-за территорий, которые, по словам местных жителей, власти обещали отдать переселенцам из Чечни. В 1944 году жители дагестанского села Верхние Убеки были выселены в соседнюю республику (после того, как оттуда депортировали чеченцев), а в 1957 году им разрешили вернуться обратно.

Чиновники, со своей стороны, утверждают, что статус земель не определен, поскольку архивные документы утеряны.