Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян при поддержке Минобороны республики организовала учения по начальной военной подготовке для армянских женщин, пишет «SNG.Today» cо ссылкой на официальный сайт первой леди страны.

По данным издания, в военных учениях смогут принять участие девушки от 18 до 27 лет. Желающие должны лично обратиться в офис Акопян.

В рамках программы, которая продлится 45 дней, участницы пройдут подготовку в казарменных условиях. По завершении курсов обученные военным навыкам сдадут соответствующий зачет и получат возможность присоединиться к ВС и даже отправиться на фронт, чтобы применить полученные знания на практике. Анна Акопян заявила, что сама будет участвовать в сборах на начальном и заключительном этапе.

Ранее «Вести Кавказа»

сообщали,

что жена Пашиняна вместе с 15 другими гражданками Армении в конце августа прошла военные сборы на оккупированной территории Азербайджана. После этого она опубликовала на своем сайте фотографии армянских женщин с оружием в руках, отрабатывающих ведение огня по боевым позициям и мирным селам соседнего государства.

Появление новой программы женской военной подготовки, пишет издание, позволяет заключить, что власти Армении всерьез решили использовать женщин для пополнения рядов своей армии.

Ранее, в начале сентября, министр обороны Армении Габриел Балаян заявил, что в народное ополчение республики, которое может быть сформировано в скором времени, войдут до 100 тысяч человек. Соответствующий законопроект о его создании был вынесен на общественное обсуждение 25 августа.

Замминистра отметил, что ополчение создается с целью «с одной стороны, подготовить общество к возможным боевым действиям, а с другой - координировать действия добровольцев». В его состав планируется включить и женщин. «На первом этапе они будут выполнять небоевые задачи», - подчеркнул Балаян.

На этом фоне не спадает напряженность на границе с соседним государством. На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в подготовке к войне в зоне карабахского конфликта, сославшись на концентрацию армянских вооруженных сил в регионе, добавив, что пока не может раскрыть подробности.

Комментируя июльские столкновения на армяно-азербайджанской границе, президент назвал их провокацией Армении, которая была призвана выяснить реакцию союзников по ОДКБ на обострение ситуации. Последняя такого рода провокация произошла 21 сентября утром: в Товузском направлении на армяно-азербайджанской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Эльшан Мамедов.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

В приграничных столкновениях погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.