Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на призыв прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Не нужно говорить президенту Украины [Владимиру Зеленскому], что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте, как и вся остальная Европа», — написал Сибига в соцсети Х.

Украинский президент ранее связал будущее нефтепровода «Дружба» с позицией Венгрии по членству Киева в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — заявил Зеленский на пресс-конференции 24 августа.