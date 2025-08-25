ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Сибига велел Венгрии не учить Зеленского
Глава украинского МИД ответил на призывы Будапешта прекратить угрозы и предложил диверсифицировать энергопоставки
Сибига велел Венгрии не учить Зеленского
Андрей Сибига / Reuters
25 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на призыв прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Не нужно говорить президенту Украины [Владимиру Зеленскому], что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте, как и вся остальная Европа», — написал Сибига в соцсети Х.

Украинский президент ранее связал будущее нефтепровода «Дружба» с позицией Венгрии по членству Киева в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — заявил Зеленский на пресс-конференции 24 августа.

Читайте также

За последние две недели Украина трижды наносила удары по нефтепроводу «Дружба», дважды это приводило к остановке поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По южной ветке трубопровода, проходящей через украинскую территорию, российское сырье поступает в эти страны ЕС.

Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз. Премьер Виктор Орбан утверждает, что членство может привести к бесконечной войне, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Венгерский ссылается на результаты референдума, где 95% венгров якобы проголосовали против вступления Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что Будапешт одобрит членство Киева, если тот восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us