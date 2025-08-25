Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на призыв прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на энергетическую инфраструктуру.
«Не нужно говорить президенту Украины [Владимиру Зеленскому], что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте, как и вся остальная Европа», — написал Сибига в соцсети Х.
Украинский президент ранее связал будущее нефтепровода «Дружба» с позицией Венгрии по членству Киева в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — заявил Зеленский на пресс-конференции 24 августа.
За последние две недели Украина трижды наносила удары по нефтепроводу «Дружба», дважды это приводило к остановке поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По южной ветке трубопровода, проходящей через украинскую территорию, российское сырье поступает в эти страны ЕС.
Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз. Премьер Виктор Орбан утверждает, что членство может привести к бесконечной войне, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Венгерский ссылается на результаты референдума, где 95% венгров якобы проголосовали против вступления Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что Будапешт одобрит членство Киева, если тот восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.