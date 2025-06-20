Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев «одним народом» и в этом смысле «вся Украина — наша». Так он ответил на вопрос «Куда могут дойти российские войска?». Позже он добавил, что «куда ступает нога русского солдата, то наше».

По его словам, Россия не стремится к капитуляции Киева, а требует признания изменений, «сложившихся на земле». Путин добавил: «Мы предлагали остановиться и договариваться — каждый раз предупреждали: хуже будет».

На уточняющий вопрос о возможности «забрать Сумы», российский президент ответил, что такой цели сейчас нет, но «это не исключено», сославшись на идею создания «зоны безопасности».

Днем ранее в ходе форума Путин заявил, что не исключает переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в очередной раз поставил под вопрос его легитимность в качестве того, «кто будет подписывать документы» и «на каких основаниях».