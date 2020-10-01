Мирные договоры Израиля под присмотром США с ОАЭ и Бахрейном Трамп подает как эпохальное прорывное событие. Договор заявлен как «Соглашения Авраама», хотя участвуют в нем лишь две крошечные монархии, которые никогда не воевали с Израилем, давно с ним сотрудничают, весьма скромны по части поддержки палестинцев и послушны США. Трамп называет договор «изменением хода истории» и «открытием новой эры».

В Белом доме в Вашингтоне 15 сентября президент США, премьер Израиля и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна полчаса произносили речи с балкона Белого дома. На лужайке им внимал политический бомонд – мало кто с маской на лице и без всякой «социальной дистанции».

Перед тем как все четверо наконец подписали «Авраамовы соглашения», глава МИДа ОАЭ комично справился у Трампа, где ему ставить подпись, а Нетаньяху попросту поставил галочку, где должен расписаться бахрейнский министр.

Монархи на церемонии не присутствовали, но диспропорция в протоколе никого не смущала.Это была встреча старых проверенных друзей.

Бахрейн уже согласен на размещение у себя флота США.

В Эмиратах еще 19 января 2010 года не сумели арестовать 11 преступников, убивших в отеле командира ХАМАС Мухмуда аль-Мабуха. Никто не поймал 11 израильтян с европейскими паспортами. Сразу после этого убийства Эмираты и Израиль начали плотно сотрудничать.

Как делается договор

За месяц до этого президент США внезапно уломал шейха Дубая пойти на мир с Израилем. И тут же в своей манере написал твит «Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между двумя нашими ВЕЛИКИМИ друзьями Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!»Твит одобрили 325 тысяч человек.

В администрациях Трампа и Нетаньяху намекали, что вот-вот к союзу с Израилем подтянутся еще три или даже пять стран. Называли Оман, Судан, Марокко и Саудию.

Однако за месяц зять Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Майк Помпео смогли подтянуть лишь Бахрейн. Согласие Манамы получено всего лишь за четыре дня до встречи в Вашингтоне. Прочие режимы предпочли уклониться и понаблюдать за ситуацией со стороны.

31 августа израильский самолет впервые прилетел из Тель-Авива в Эмираты. Для такого рейсаСаудовская Аравия открыла небо – тоже впервые. Рейс носил символичный номер 971/972 (телефонные коды Эмиратов и Израиля). Вопреки рекламе, на рейсе не было израильских туристов. Все ограничилось церемониальной частью.

Нетаньяху подпортил благостный момент заявлением, что не исключает наложения своего вето на американские поставки Эмиратам новейших истребителей F-35.

Ожидания Трампа, что Саудиты присоединятся к соглашению или хотя бы прибудут в Абу-Даби, не оправдались. Судя по косвенным признакам, Саудиты как раз и предложили вместо себя полностью контролируемый ими Бахрейн.

Причем тут Нобелевская премия

Трампа два года подряд выдвигали на Нобелевскую – и оба раза за умиротворение ядерной Северной Кореи, с лидером которой Трамп пошел на сближение три года назад, а год назад столь неожиданно встретился в Северной Корее.

Тогда Трамп не прошел. Хотя в вопросе окончательного пересмотра итогов Второй мировой войны встреча Трампа с Ким чен Ыном сравнима со сносом Берлинской стены, пересмотром границ в Европе и объединением Германии, за что Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

Пока советники ковали ближневосточный договор, Трампа и Нетаньяху выдвинули на Нобелевскую премию 2021 года. B обоих случаях это сделали новые правые Европы, незаменимые для подобных инициатив.

Кандидатуру Трампа за неделю до церемонии в Вашингтоне предложил правый член норвежского парламента Кристиан Тибриг-Геббе.

Нетаньяху же сразу после подписания выдвинул Паоло Гримольди, депутат от правой итальянской партии «Лига Севера».

Трамп жаждет этой премии и назвал ее «большой темой». Американские комики уже сочинили, как Трамп репетирует нобелевскую речь.

Нетаньяху же праздник изрядно испортил Кнессет. Накануне его визита в Вашингтон Кнессет одобрил новую полную изоляцию. Израиль первым в мире снова плотно закрылся на карантин (другие страны Ближнего Востока и не открывались). Так что новые союзники никуда не летят, а сидят за санитарным железным занавесом.

Забыть план Кушнера

В январе 2020 года Трамп изумил Ближний Восток по-настоящему. Он выкатил «Сделку века», «План процветания во имя мира», или попросту план зятя Кушнера. Затея предстала настолько безумной, что обсуждать ее ни у кого из серьезных людей желания не возникло.

Нетаньяху немедленно согласился с планом. Скорее всего, просто понимая, что ничего этого никогда не будет, а спорить с Трампом себе дороже.

По этому плану немедленно заключался мир между израильтянами и палестинцами. Прекращало существовать агентство ООН по делам палестинских беженцев, право на возвращение 4,5 миллионов палестинских беженцев аннулировалось. У палестинцев юридически отчуждалась вся долина Иордана, Западный берег по сути прекращал существование как территория признанного ООН государства Палестина.

Но Трамп постарался удивить все стороны. Столица Палестины переносилась из Рамаллы в Восточный Иерусалим. Палестинцам выделялись два анклава в пустыне на границе с Египтом. Их предполагалось связать тоннелями, автомобильными и железными дорогами друг с другом, с Газой и Иерусалимом, в пустыне обустроить технопарк с заводами и институтами, а в Газе построить большой порт и аэропорт.

Если можно представить кошмарный сон Израиля, то Кушнер сумел в своем плане отразить его малейшие детали. Отчуждать долину Иордана было намечено на 18 июля.

Прошло 18 июля, прошло 1 августа. В Израиле не происходило ничего за исключением обычного ежедневного насилия над палестинцами, разрушения их домов и расширения поселений.

А 13 августа шейх Дубая пришел на помощь администрации Трампа и согласился выйти на договор с Израилем. Аннексия и без того фактически аннексированного Западного берега как бы была забыта. План Кушнера «Сделка века» канул в небытие. А Нетаньяху подыграл Трампу, сообщив, что намеченная аннексия отложена.

Причем тут Авраам

13 августа Трамп не преминул заметить, что хотел бы, чтобы мир Израиля с ОАЭ носил его имя, но ради прессы согласился назвать его в честь Авраама. Выбор странный, если учитывать, что иудеи и мусульмане по-разному видят ключевой момент священной истории. Мусульмане считают, что Ибрагим получил приказ принести в жертву своего первенца Исмаила. Иудеи же убеждены (а вслед за ними и христиане), что Авраам должен был пожертвовать своим вторым сыном Исааком, которого они считают первенцем.

Как корабль назовешь, так он и поплывет. «Авраамовы соглашения» плывут виртуально, в направлении виртуального всеобщего мира, больше похожего на проверку всеобщей боеготовности перед новым большим переделом мира.

Куда делась мечта о Курдистане

Показательная история приключилась с идеей организовать Курдистан, который должен был стать ключевым игроком в переделе границ региона при «новой эре». Осенью 2017 года эта тема внезапно исчезла.

Еще вчера рисовали карты, на которых этот Курдистан был самой большой страной региона.Этой картой пугали Турцию, Сирию, Ирак и Иран, поскольку новое образование должно было отхватить гигантские куски у каждого из этих государств.

Багдад решил вопрос со своим Курдистаном в одночасье, отобрав автономию и нефтяные поля у казавшегося непотопляемым Барзани. Сирийские ОНС остались без всех обещанных бонусов за свою борьбу с игишами.

Иранские курды вообще сидели и сидят тихо.

А Турция накачала мускулы такой силы, что ведет большую игру на территории от Кавказа и Каспия до Ливии и Туниса. Какие курды?

Между тем это была любимая тема дебатов, конференций, встреч и ток-шоу. Курдистан должен была решить множество проблем Израиля, начиная от пресной воды и заканчивая вопросами его безопасности.

И что? И нет Курдистана.

Летом 2019 года Трамп сидя выслушал лауреата Нобелевской премии мира курдянку-езидку из Ирака Надию Мурад, пытавшуюся поведать о бедах курдов, и спросил ее: «А за что вам дали Нобеля?»

Финальную точку Трамп поставил все в той же своей парадоксальной манере, заявив в октябре 2019 года, что спасибо курдам в борьбе с ИГ, но «курды не пришли нам на помощь в Нормандии», Корее, Вьетнаме и Афганистане.

Публика решила, что Трамп бредит. А Трамп просто двигается к «новой эре».

Договор подписали. И что?

И, в общем-то, ничего. США, Европа, Израиль и Ближний Восток закрылись на новый лок-даун. Никто никуда не летит. Никакие проекты не развивает. Договор 15 сентября вызвал ожидаемую реакцию.

Эрдоган, при том что у Турции с Израилем полноценные и давние отношения, выразил гневную реакцию по поводу того, что США пренебрегли интересами палестинцев. Иран тоже высказался раздраженно. Россия выразила озабоченность. Арабские монархии не выразили беспокойства.

А формальный глава Палестины Махмуд Аббас покинул кресло председателя Лиги арабских государств, где он должен был главенствовать полгода.

Говорящие головы заладили, что этот договор нужен монархиям Залива, чтобы защитить себя от Ирана.

Нельзя же говорить: приближается глобальная деконструкция 2025 года, которую Израилю предрекали Тойнби, Киссинждер и Ахмадинежад. Улица же пока никак не реагирует. Улица выживает и выжидает.

Агентство Bloomberg приводит оценки, что потери мировой экономики от пандемии к 2025 году могут достичь 35 млрд долларов. Компания McKinsey в августе оценила потери в 30 млрд, что в три раза превышает потери в кризисе 2008-2009 годов и в два раза потери в гипотетически возможной мировой войне.

Так что то, что сейчас происходит в Карабахе, возможно, является вступлением в наиболее дешевое развитие сценария глобальной войны, которая и установит ту самую «новую эру», о которой миру толкует Дональд Трамп.