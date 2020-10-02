В Калининграде арестован председатель мусульманской общины «Махалля Иршад» Артур Русяев, цитирует «Независимая газета» блогера Расула Тавдирякова, которому сообщила об этом супруга Русяева Ирина.

Как отмечается, исламскому общественному деятелю предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотических средств»).

Артур Русяев известен тем, что был инициатором идеи строительства в Калининграде главной мечети Вооруженных Сил РФ по аналогии с главным православным храмом оборонного ведомства. Группа мусульман Калининградской области во главе с Русяевым еще в начале 2020 года направила письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой построить мечеть на территории городского парка «Южный».

В сентябре российское военное ведомство ответило, что проект должен быть согласован с руководителями духовных управлений страны – Талгатом Таджуддином (Центральное духовное управление мусульман России), Равилем Гайнутдином (Духовное управления мусульман Российской Федерации) и Исмаилом Бердиевым (Координационный центр мусульман Северного Кавказа).

Несмотря на все дальнейшие усилия Русяева и его общины, проект главной мечети РФ так и не был реализован. Зато после этого, по словам Ирины Русяевой, ее супругу сразу стали поступать угрозы «со стороны неизвестных лиц о том, что из-за его слишком активной общественной деятельности ему могут быть подброшены наркотики или предъявлено обвинение в экстремизме».

Ранее, в 2014 году, активист решил переоборудовать одно из зданий принадлежащей ему фермы в мечеть, пристроив к нему небольшой минарет. Для того, чтобы оно имела легальный статус, он зарегистрировал общину «Махалля Иршад» и стал ее руководителем. Однако местные власти признали возведение нового религиозного сооружения незаконным, после чего в 2019 году мечеть была полностью снесена.

При этом был проигнорирован тот факт, что на западе России нет ни одной другой мечети: региональная исламская организация безуспешно борется за право иметь место для богослужений почти 15 лет. Строительство мечети в городе приостановлено, зданию грозит полный снос. Сейчас жалобы мусульманской общины Калининградской области рассматривает Европейский суд по правам человека.