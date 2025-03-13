Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе, ставшее итогом почти 23 лет переговоров по спорным участкам общей границы протяженностью около 980 км. Церемония подписания состоялась в Бишкеке в резиденции «Ынтымак Ордо» в рамках государственного визита президента Таджикистана, начавшегося 12 марта.

После официальной церемонии главы государств провели переговоры с участием делегаций. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, и было принято решение о создании Межправительственного совета под руководством премьер-министров для увеличения товарооборота между странами до 500 млн долларов.

Садыр Жапаров назвал подписание соглашения судьбоносным событием, которое внесет значительный вклад в безопасность и стабильность не только двух государств, но и всего региона. Он подчеркнул, что новые двусторонние документы укрепят доверие и добрососедские отношения, а Кыргызстан рассматривает развитие дружественных связей с Таджикистаном как один из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что кыргызско-таджикские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и сотрудничества. Он подчеркнул, что подписанный договор заложит прочную основу для укрепления межгосударственных отношений и откроет новую страницу в истории взаимодействия двух стран.

Одним из важных решений стало возобновление регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Таджикистаном, приостановленного в 2021 году. Как сообщил Эмомали Рахмон, с 14 марта начнутся полеты по маршрутам Душанбе – Бишкек и Бишкек – Худжанд. Также рассматривается восстановление автобусного сообщения.

Кроме того, в ходе переговоров стороны договорились об открытии контрольно-пропускных пунктов «Кайрагач» (Лейлекский район) и «Кызыл-Бель» (Баткенский район), работа которых возобновилась 13 марта в онлайн-формате с участием лидеров двух стран.

Подготовка к подписанию соглашения велась на высоком уровне. 21 февраля главы комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали в Бишкеке протокол о делимитации общего участка границы, предусматривающий обмен равнозначными территориями.

Делимитация границы между Кыргызстаном и Таджикистаном продолжалась с 2002 года и неоднократно становилась причиной пограничных конфликтов, включая вооруженные столкновения.

Последний крупный инцидент произошел осенью 2022 года, когда боевые действия привели к жертвам и разрушениям.