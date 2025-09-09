Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис: президент Эммануэль Макрон столкнулся с трудностями в поиске нового премьер-министра после того, как 8 сентября рухнуло правительство Франсуа Байру. Депутаты Национального собрания выразили премьеру недоверие большинством голосов — 364 против 194, серьезно сократив пространство для маневра у президента.
Байру, проработавший премьером менее года, связал свою судьбу с голосованием по плану жесткой экономии: он предложил сократить государственные расходы на €44 млрд к 2026 году. По его словам, эти меры необходимы для снижения долга Франции, который превысил €3,3 трлн (114% ВВП). Левые и ультраправые воспользовались моментом, чтобы сместить премьера, обвинив правительство Макрона в доведении страны до кризиса.
Теперь Макрон официально примет отставку Байру и должен срочно решить: назначить пятого премьер-министра менее чем за два года — или распустить парламент и объявить досрочные выборы. Оба варианта чреваты серьезными рисками. Главный из которых — отставка самого Макрона, пишет The New York Times (NYT).
Газета напоминает, что в истории Пятой республики до этого президент уходил в отставку лишь однажды — в 1969 году Шарль де Голль покинул пост досрочно после провала на референдуме. Издание отмечает, что рейтинг Макрона держится на катастрофически низком уровне: опросы показывают, что президенту доверяют лишь 15% французов. Отставка премьера еще больше подорвала рейтинг главы государства и серьезно ограничивает его возможности.
Национальное собрание фактически заблокировано: там соперничают три крупных блока — левые, правоцентристы и ультраправые. Любому новому премьеру придется искать поддержку хотя бы части депутатов, чтобы провести бюджет на 2026 год. Два последних правительства в статусе исполняющих обязанности не продержались и нескольких месяцев, и эксперты предупреждают, что ситуация может повториться.
Возможные преемники Байру уже обсуждаются. Министр обороны Себастьен Лекорню считается самым надежным вариантом для сохранения курса Макрона. Министр труда Катрин Вотрен и министр экономики Эрик Ломбард могут привлечь умеренных, но оба сталкиваются с сопротивлением разных политических сил.
Министр юстиции Жерар Дарманен и глава МВД Бруно Ретайо ассоциируются с жестким курсом в вопросах безопасности, но рискуют оттолкнуть левый фланг. Социалисты, такие как Оливье Фор или Бернар Казнев, способны мобилизовать оппозицию, но вряд ли устроят самого Макрона.
Президент настаивает, что дослужит до конца мандата в 2027 году. Но без ясного большинства в парламенте и при растущем государственном долге Францию могут ждать годы нестабильности — и еще большее падение доверия президенту.