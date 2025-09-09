Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис: президент Эммануэль Макрон столкнулся с трудностями в поиске нового премьер-министра после того, как 8 сентября рухнуло правительство Франсуа Байру. Депутаты Национального собрания выразили премьеру недоверие большинством голосов — 364 против 194, серьезно сократив пространство для маневра у президента.

Байру, проработавший премьером менее года, связал свою судьбу с голосованием по плану жесткой экономии: он предложил сократить государственные расходы на €44 млрд к 2026 году. По его словам, эти меры необходимы для снижения долга Франции, который превысил €3,3 трлн (114% ВВП). Левые и ультраправые воспользовались моментом, чтобы сместить премьера, обвинив правительство Макрона в доведении страны до кризиса.

Теперь Макрон официально примет отставку Байру и должен срочно решить: назначить пятого премьер-министра менее чем за два года — или распустить парламент и объявить досрочные выборы. Оба варианта чреваты серьезными рисками. Главный из которых — отставка самого Макрона, пишет The New York Times (NYT).

Газета напоминает, что в истории Пятой республики до этого президент уходил в отставку лишь однажды — в 1969 году Шарль де Голль покинул пост досрочно после провала на референдуме. Издание отмечает, что рейтинг Макрона держится на катастрофически низком уровне: опросы показывают, что президенту доверяют лишь 15% французов. Отставка премьера еще больше подорвала рейтинг главы государства и серьезно ограничивает его возможности.