В Кыргызстане активно продвигается инициатива о переименовании города Джалал-Абад — одного из крупнейших центров юга страны — в Манас, в честь легендарного эпического героя.

3 сентября мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть переименование на сессии городского кенеша. Политик подчеркнул, что новый топоним станет символом национальной гордости. Депутаты его поддержали, и предложение было передано полномочному представителю президента в области, а затем внесено в парламент.

Уже 9 сентября парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил проект закона сразу в трех чтениях. Документ представил глава Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев. Обсуждение оказалось коротким: депутаты отметили, что важно поддержать жителей Джалал-Абада, которые сами выступили с идеей переименования.

Если парламент примет окончательное решение, Джалал-Абад официально станет Манасом — это позволит городу связать свою идентичность с эпическим героем, олицетворяющим историю Кыргызстана.