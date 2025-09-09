ПОЛИТИКА
Кыргызстан переименует Джалал-Абад
Один из крупнейших городов юга республики хотят назвать Манасом — в честь героя национального эпоса
Флаг Кыргызстана / Reuters
9 сентября 2025 г.

В Кыргызстане активно продвигается инициатива о переименовании города Джалал-Абад — одного из крупнейших центров юга страны — в Манас, в честь легендарного эпического героя.

3 сентября мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть переименование на сессии городского кенеша. Политик подчеркнул, что новый топоним станет символом национальной гордости. Депутаты его поддержали, и предложение было передано полномочному представителю президента в области, а затем внесено в парламент.

Уже 9 сентября парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил проект закона сразу в трех чтениях. Документ представил глава Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев. Обсуждение оказалось коротким: депутаты отметили, что важно поддержать жителей Джалал-Абада, которые сами выступили с идеей переименования.

Если парламент примет окончательное решение, Джалал-Абад официально станет Манасом — это позволит городу связать свою идентичность с эпическим героем, олицетворяющим историю Кыргызстана.

Джалал-Абад, расположенный у подножия Ферганского хребта, известен как курортный город с минеральными источниками и санаториями. В политической истории страны он также занимает особое место: именно здесь начинались массовые протесты во время «тюльпановой революции» 2005 года и волнений 2010 года, приведших к свержению экс-президента Курманбека Бакиева.

Продвижение инициативы вписывается в общую тенденцию по переименованию топонимов. В частности, в 2022 году президент Садыр Жапаров утвердил переименование города Исфана в Раззаков в честь влиятельного политика и исторического деятеля XX века. 

Кроме того, президент в начале 2025 года подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов, включая село Новодонецкое в Манасском районе — в Айтматов в честь кыргызского писателя Чингиза Айтматова. А село Большевик в Кочкорском районе переименовали в Баялы Исакеев в честь видного политического деятеля республики.


