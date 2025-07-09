В Сенате США усиливается движение по продвижению масштабного законопроекта о санкциях против России. Автор инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщил во вторник, что президент Дональд Трамп теперь поддерживает законопроект. «Он сказал, что пора двигаться, и мы начинаем», — заявил Грэм.

Законопроект, до сих пор откладывавшийся, может быть вынесен на голосование уже в этом месяце. По словам Грэма, он и сенатор-демократ Ричард Блюменталь внесли в документ изменения, расширяющие полномочия президента по приостановке санкций. Теперь Трамп сможет продлить 180-дневную отсрочку санкций против стран, покупающих российскую нефть и уран, еще на 180 дней. В случае второго продления потребуется голосование в Конгрессе, однако детали пока не раскрываются.

Сенатор Джон Тун, лидер республиканцев в Сенате, подтвердил, что координирует действия с Белым домом и Палатой представителей. Хотя на этой неделе голосование не ожидается, Тун пообещал дополнительные детали в ближайшие дни.

Накануне Трамп резко раскритиковал Владимира Путина за отказ от переговоров с Украиной и заявил, что рассматривает возможность новых санкций. В Белом доме отказались прокомментировать заявление Грэма, сославшись на публичные слова Трампа.