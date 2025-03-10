Полмиллиона пассажиров столкнутся с отменами рейсов в понедельник из-за масштабной 24-часовой забастовки в крупнейших аэропортах Германии. Профсоюз Verdi призвал работников наземных служб и госсектора прекратить работу, добиваясь повышения зарплат.

Ожидается отмена более 3400 рейсов, что сделает понедельник самым тяжелым днем для немецких авиаперевозок за последнее время. Союз аэропортов Германии (ADV) назвал происходящее «кошмарным сценарием» для пассажиров, подчеркнув, что удар придется не только по путешествиям, но и по экономике страны.

Более 510 тыс. пассажиров будут вынуждены отменить рейсы и потребовать возврата средств. Это больно ударит по кошельку немецких авиакомпаний, больнее всего — по национальному авиаперевозчику «Люфтганзе». Компания была вынуждена отменить больше всего рейсов и перенаправить прибывающие самолеты в Бельгию, Данию и Чехию.

10 марта остановили работу крупнейшие аэропорты: Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Гамбург, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Штутгарт и другие. Франкфуртский аэропорт уже предупредил, что вылеты, скорее всего, полностью прекратятся, и рекомендовал пассажирам не приезжать.

Verdi требует повышения зарплат на 8% (минимум на €350 в месяц), а также увеличения бонусов и предоставления дополнительных выходных. Переговоры с работодателями зашли в тупик, и профсоюз перешел к более жестким мерам.

Бастующие работники входят в число 2,5 млн сотрудников госсектора, которые добиваются новых условий коллективного договора. Последняя волна протестов уже охватила медработников, воспитателей детских садов и социальных работников.

Руководство аэропортов предупреждает, что из-за короткого срока уведомления пассажирам практически невозможно найти альтернативные маршруты. Немецкий авиадиспетчер DFS заявил, что на его работу забастовка не повлияет, но срыв графика приведет к массовым задержкам рейсов по всей Европе.

Профсоюзные лидеры ожидают высокой явки бастующих и намерены продолжать давление на правительство перед новым раундом переговоров, который состоится 14-16 марта под Берлином.



