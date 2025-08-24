Сотни автомобилей с сельхозпродукцией, включая сливы, персики и виноград, возвращаются обратно в Армению после отказа во въезде в Россию через грузинский пункт пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян.

По его словам, российская сторона ссылается на «некоторые санитарные проблемы». Даниелян подчеркнул, что ситуация нанесет значительный ущерб армянским сельчанам и производителям. Он добавил, что даже грузовики с другими товарами подвергаются тщательной экспертизе, что также препятствует их въезду.

Инцидент произошел на фоне исторического соглашения, подписанного 8 августа премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Документ предусматривает создание транзитного маршрута TRIPP («Trump Route for International Peace and Prosperity» — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), который должен соединить западные районы Азербайджана с Ныхчываном.