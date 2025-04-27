Акиматы городов Казахстана отказались разрешить проведение шествий, аналогичных российскому «Бессмертному полку». В Павлодаре, Петропавловске и других городах, где доля русскоязычного населения значительна, было предложено перенести акции в интернет и разместить фотографии фронтовиков на светодиодных экранах. Несанкционированные же мероприятия чреваты задержаниями и штрафами, сообщает «Настоящее время».

Общественники в Алматы записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, настаивая на праве провести шествие «Батырларга тагзым» (с кахазского — «Поклонимся героям»; аналог «Бессмертного полка» в РФ). Они обвинили чиновников в «антисоветских» настроениях и пообещали выйти на акцию даже без официального согласования.

В других городах, включая Астану, также не планируется проведение шествий, хотя, как заявил Orda.Kz столичный аким Женис Касымбек, 7 мая в городе состоится военный парад с авиашоу — впервые после продолжительного перерыва.

Шествия «Бессмертного полка» в Казахстане не проводятся с 2019 года, а после начала горячей фазы российско-украинской войны в 2022 году отношение к подобным акциям стало настороженным. Политологи связывают это с попыткой страны дистанцироваться от пророссийского дискурса и символов на фоне продолжающегося конфликта.