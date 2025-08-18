Лидеры стран Европы спешат в Вашингтон, чтобы предотвратить новую перепалку между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Их тревожит повторение февральского эпизода, когда Трамп унизил украинского президента во время напряженной встречи в Овальном кабинете.
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, среди союзников царит «паника» — они опасаются, что Зеленский вновь вспылит и похоронит все дипломатические усилия. По словам источника газеты, столь срочных переговоров не было со времен начала войны в Ираке.
The Economist также пишет о серьезных опасениях Киева, что в Белом доме может произойти очередное фиаско.
В феврале Трамп высмеял Зеленского, заявив, что у него «нет козырей». На прошлой неделе он повторил эти слова в адрес украинского лидера после саммита с Владимиром Путиным. В интервью Fox News Трамп заявил, что Украина должна признать: Россия — «более мощная» страна.
Теперь европейские чиновники хотят убедиться, что Трамп не сближается слишком сильно с Москвой и не принуждает Зеленского к поспешной сделке.
По данным Bloomberg, украинский лидер оказался перед дилеммой: вызвать гнев Трампа или согласиться на быстрое урегулирование, которое может стоить Украине территорий.
Издание уточняет: Трамп в частных разговорах сообщил европейским лидерам, что мир можно заключить быстро, если Киев уступит весь Донбасс. Зеленский, однако, отказался. Накануне визита в США он подчеркнул, что Конституция Украины запрещает и передачу, и обмен земель. Президент заявил, что территориальные вопросы можно обсуждать только напрямую с Россией при участии США.