Лидеры стран Европы спешат в Вашингтон, чтобы предотвратить новую перепалку между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Их тревожит повторение февральского эпизода, когда Трамп унизил украинского президента во время напряженной встречи в Овальном кабинете.

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, среди союзников царит «паника» — они опасаются, что Зеленский вновь вспылит и похоронит все дипломатические усилия. По словам источника газеты, столь срочных переговоров не было со времен начала войны в Ираке.

The Economist также пишет о серьезных опасениях Киева, что в Белом доме может произойти очередное фиаско.

В феврале Трамп высмеял Зеленского, заявив, что у него «нет козырей». На прошлой неделе он повторил эти слова в адрес украинского лидера после саммита с Владимиром Путиным. В интервью Fox News Трамп заявил, что Украина должна признать: Россия — «более мощная» страна.