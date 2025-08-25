ПОЛИТИКА
Израиль хочет разоружить «Хезболлу»
Израиль утверждает, что готов поэтапно вывести войска из Южного Ливана при условии разоружения ливанской группировки
Биньямин Нетаньяху / Reuters
25 августа 2025 г.

Израиль готов поддержать Ливан в разоружении ливанской группировки «Хезболла», заявил в понедельник офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильские силы также сообщили о готовности поэтапно вывести войска со всех пяти позиций в Южном Ливане при условии разоружения «Хезболлы».

Ранее в августе ливанский кабинет министров одобрил цели американского плана по разоружению поддерживаемой Ираном группировки.

Стоит отметить, Израиль до сих пор не выполнил условия перемирия, достигнутого в ноябре 2024 года. Согласно соглашению, израильские войска должны были полностью покинуть Южный Ливан к 26 января, однако крайний срок был продлен до 18 февраля после отказа Тель-Авива соблюдать договоренности. Израильские силы по-прежнему контролируют пять приграничных аванпостов.

Несмотря на перемирие, израильские войска продолжают почти ежедневные атаки в Южном Ливане, утверждая, что целятся по объектам «Хезболлы».

Военная кампания Израиля в Ливане началась 8 октября 2023 года и к сентябрю 2024-го переросла в полномасштабную войну. Конфликт унес жизни более 4000 человек и ранил около 17000.

