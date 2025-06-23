Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 23 июня осудил удары по республике, назвав их неспровоцированной агрессией. Иранский министр поблагодарил Москву за поддержку и заявил, что Россия находится «на правильной стороне истории и международного права».

Путин заявил Аракчи, что «не спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий». Российский лидер подчеркнул, что Москва предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу.

Глава МИД Ирана выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США» и подчеркнул, что Россия находится «на правильной стороне». Аракчи также обвинил США и Израиль в эскалации конфликта из-за ударов по иранским ядерным объектам.

Обострение ирано-израильского конфликта началось 13 июня, когда Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства Reuters о том, что Аракчи должен был передать российскому лидеру письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Вы же видели, он (Аракчи) же пришел без письма», — заявил Песков. При этом он добавил: «Наверняка, конечно же, у него есть, что передать Путину и от верховного лидера, и от президента».

Стороны обсудили перспективы выхода из ближневосточного конфликта на путь мирного урегулирования. Песков отметил, что Иран и Израиль занимают совершенно разные позиции, а ситуация остается очень напряженной.